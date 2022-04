Unas imágenes de una cámara de seguridad en territorio ruso han detectado varias explosiones que han provocado serios incendios en un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Bryansk, que se encuentra, aproximadamente, a mitad de camino entre Moscú y Kiev. Según las imágenes de las cámaras, se escucharon múltiples explosiones, pero no hay evidencia de un ataque desde Ucrania al territorio ruso.

De hecho, algunas fuentes ha cuestionado que Ucrania haya sido la responsable, a la vez que la agencia Reuters informó de que «ninguna indicación inmediata» del incendio estaba relacionado con la guerra. Los incendios se informaron en la misma región que las autoridades rusas afirmaron que fue atacada la semana pasada en un ataque que golpeó edificios residenciales e hirió a siete personas.

Moment the second explosion rocked Bryansk during the night. Sounds like there’s a sucking noise before impact (please note sound delay because of distance). pic.twitter.com/808lUTwz9Y

Los vídeos de los incendios de Bryansk que circulan por las redes sociales, muestran columnas de humo saliendo de las instalaciones en la ciudad rusa. El Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos de la NASA mostró una imagen satelital de múltiples incendios.

Un artículo publicado en el Expresar indice que informes no confirmados sugieren «un posible ataque ucraniano a un oleoducto que transporta petróleo de Rusia a Europa a través de Ucrania y Bielorrusia». El periodista Alexander Bunin asegura en sus redes que ha habido «varias explosiones» y que dos tanques de combustible están en llamas. «En las afueras de Bryansk, dos tanques de combustible están ardiendo en una unidad militar en Moskovsky Prospekt y una refinería de petróleo en Snezhetsky Val», escribió, según el Expresar.

One of the fires in Bryansk is allegedly here (53°13’26″N 34°23’38″E ), 120th arsenal of the Main Rocket and Artillery Directorate. Lots of military equipment is visible on Google Satellite View. pic.twitter.com/B4FFzXJ3yo

— Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) April 25, 2022