Declarado un incendio en un centro de investigación nuclear de Karaj (Irán)

En las últimas horas se ha declarado un incendio en un centro de investigación nuclear de Karaj, en Irán. En un principio, se ha informado de que se trataba de una central nuclear, pero varios expertos han asegurado que en la citada zona no hay instalaciones de este tipo, sino un centros de investigación.

«No hay ninguna central nuclear en Karaj, pero sí hay instalaciones de investigación de la Organización de Energía Atómica de Irán, donde ha habido sabotajes en el pasado», ha explicado Jason Brodsky, miembro de Unidos Contra el Irán Nuclear (UANI), que lucha contra el régimen de los ayatolás.

Por el momento, no se ha filtrado más información al respecto ni se tiene constancia de posibles víctimas. Tampoco ha habido una confirmación oficial por parte de Irán.

#BREAKING: Initial reports from an Iranian opposition group claim a fire has broken out at the nuclear power plant in Karaj. Regime-affiliated Iranian media is reportedly silent as images of the fire emerge. https://t.co/9JH0mP7d0x

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 24, 2024