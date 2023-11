El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha presidido este lunes la tradicional ceremonia del indulto del pavo por el Día de Acción de Gracias de la Casa Blanca, perdonando a Liberty (Libertad, en español), un pavo de 19,2 kilos, y a Bell (Campana), de 19 kilos, que han recibido estos nombres en homenaje a la Campana de la Libertad de Filadelfia (Pensilvania).

«Estas aves tienen un nuevo aprecio por la palabra libertad», ha indicado Biden a su audiencia formada por los hijos del personal de la Casa Blanca y miembros del Gabinete, escolares que acuden a colegios en Washington y otras familias. «Por la presente, indulto a Liberty y Bell. Enhorabuena, aves», ha indicado el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

President Biden unofficially kicks off the holiday season with the presidential turkey pardon, «I hereby pardon Liberty and Bell. All right. Congratulations, birds.» pic.twitter.com/ebktY21MX7 — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) November 20, 2023

El primer indulto presidencial a un pavo se cree que fue cuando el hijo de Abraham Lincoln le pidió a un pavo, que era su mascota, el cual debía formar parte de la cena de Acción de Gracias.

At the annual White House Turkey Presentation, President Kennedy surprisingly breaks with tradition, sending the turkey back to the farm rather than having it for Thanksgiving dinner. Newsmen joke that Kennedy has «pardoned» the turkey and suggest that a new tradition has begun. pic.twitter.com/uHHOFBJ4BH — JFK+60 (@jfkplus60) November 19, 2023

El primer indulto al pavo documentado lo concedió el presidente demócrata John F. Kennedy en 1963, aunque no se siguió esta tradición cada año como se realiza en la actualidad.

WATCH LIVE: Biden pardons National Thanksgiving Turkey https://t.co/GZiCu1Pg4y pic.twitter.com/SL7TyuAGBR — The Hill (@thehill) November 20, 2023

Fue el presidente Harry Truman el primer líder de Estados Unidos que se hizo una foto en la Casa Blanca con un pavo que recibió de la Federación Nacional del Pavo y de la Junta Nacional de Aves de Corral y Huevos.

President George H. W. Bush laughs during the 1990 turkey pardoning ceremony while his grandson, Sam LeBlond, gets caught in the shot. George H. W. Bush Presidential Library and Museum / NARA pic.twitter.com/vyIhiI4RKo — White House History (@WhiteHouseHstry) November 26, 2019

El indulto de pavos se convirtió en norma habitual en 1989, cuando el republicano George H. W. Bush recuperó la tradición, ahora una fecha que se subraya en rojo dentro de las fiestas que se celebran en la Casa Blanca.

Una ceremonia de indulto de los pavos de este año que ha coincidido con el cumpleaños de Biden que celebra sus 81 años.

We are delighted to share the names of the two Jennie-O® turkeys that will be pardoned by the President of the United States as we celebrate the 76th annual Thanksgiving presentation with National Turkey Federation. Drum roll please…Liberty and Bell are our turkeys! pic.twitter.com/G8j7hrATkA — Jennie-O (@Jennieo) November 19, 2023

Los pavos de este año, que fueron enviados a la Casa Blanca por la tienda Jennie-O Turkey, nacieron en julio, los cuales pasarán el resto de su vida en la granja de la Universidad de Minnesota.

Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre, la fiesta más destacada en Estados Unidos, debido a que no es religiosa y participan todos los estadounidenses independientemente de su credo.

Los estadounidenses creen que Acción de Gracias se inspira en una fiesta de la cosecha de 1621 que compartieron los colonos ingleses de Plymouth y el pueblo wampanoag. Una fiesta estadounidense rica en leyendas y simbolismo, en la que la comida tradicional de Acción de Gracias suele incluir pavo, relleno de pan, patatas, arándanos y tarta de calabaza, que ahora sirve como pistoletazo de salida oficial para la temporada de comprar de Navidad.