Confinan una escuela y una guardería por un «ataque grave» en Aberfan (Gales)

Una escuela y una guardería en Aberfan, en el sur de Gales, han sido confinadas por las fuerzas del orden después de producirse «un ataque grave» en la citada localidad, en la que al menos una persona ha resultado gravemente herida. De ello ha informado la Policía, aunque por el momento se desconoce la naturaleza de lo ocurrido.

Como medida de precaución, se ha recomendado el cierre de esos centros educativos, mientras que se ha pedido a la gente que evite acudir a esa localidad galesa por el incidente.

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.

Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI

— South Wales Police (@swpolice) December 5, 2023