La Casa Blanca niega que Biden haya visitado a un neurólogo para ser tratado de Parkinson

La Casa Blanca ha publicado este lunes una carta del médico del presidente estadounidense, Joe Biden, tras las repetidas preguntas sobre la salud del mandatario y las supuestas visitas de un especialista en la enfermedad de Parkinson habría hecho al candidato a la reelección en noviembre, en medio de las especulaciones sobre su edad y su estado físico.

Por su parte, la portavoz de la Casa blanca, Karine Jean-Pierre, ha afirmado en rueda de prensa que el presidente no está recibiendo «tratamiento» para el Parkinson ante las reiteradas preguntas sobre los registros de visitas médicas publicadas que indicaban que Kevin Cannard, experto en esta enfermedad, había visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre verano de 2023 y esta primavera.

Además, la portavoz ha querido resaltar que Biden se somete a una revisión con un neurólogo cuando se hace las pruebas médicas anuales. «Cada vez que tiene pruebas médicas, tiene que ver a un neurólogo. Eso responde a la pregunta», ha manifestado, antes de incidir en que las autoridades «no pueden compartir los nombres» de los médicos que acuden a la Casa Blanca, «ya sea un dermatólogo o un neurólogo».

Y, después de las palabras de Karine, la Casa Blanca publicó la carta del médico personal de Biden, Kevin O’Connor, en la que afirma que cuenta con permiso del presidente y de Cannard para dar detalles sobre estas visitas con el objetivo de lograr «precisión», y especifica que «Cannard fue el especialista en neurología que examinó a Biden en sus pruebas médicas anuales».

BREAKING: Moments ago the White House released the following letter from President Biden’s doctor, Dr. Kevin O’Connor in regards to the multiple visits to the White House by Dr. Kevin Cannard, who the media reported was an expert on Parkinson’s. It reads as follows and seems to… pic.twitter.com/uONWIYgDPl

— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 9, 2024