La Casa Blanca acusa a Netanyahu de «abuso de poder» por prohibir la misa del Patriarca de Jerusalén en el Santo Sepulcro

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó el domingo la situación que involucra al Patriarca Latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y a otros tres sacerdotes como un «desafortunado abuso de poder», después de que la policía israelí impidiera a los clérigos entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la Misa del Domingo de Ramos debido a las directrices del Comando del Frente Interno.

El Domingo de Ramos es una de las fechas más destacadas en el calendario cristiano. Esta prohibición ha desatado una crisis diplomática entre Italia e Israel. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha trasladado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu una severa protesta tras el incidente que ha sufrido el jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, el Patriarca Latino, cardenal Pierbattista Pizzaballa, después de que la policía israelí haya prohibido llegar hasta la Iglesia del Santo Sepulcro para oficiar allí, tal y como estaba previsto, la procesión y misa del Domingo de Ramos.

«Si bien todos los lugares sagrados de la Ciudad Vieja están cerrados por motivos de seguridad ante las aglomeraciones, incluyendo el Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa, la actuación de hoy de la Policía Nacional de Israel… es un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones en todo el mundo», escribió Huckabee en una publicación en redes sociales.

«Las directrices del Comando del Frente Interno restringen cualquier reunión a 50 personas o menos. Los cuatro representantes de la Iglesia Católica estaban muy por debajo de esa restricción», añadió, señalando que «las sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos».

«Que se le prohíba al Patriarca la entrada a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada es difícil de comprender o justificar. Israel ha indicado que colaborará con el Patriarca para encontrar una forma segura de llevar a cabo las actividades de la Semana Santa», concluyó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se pronunció sobre la situación con una declaración en francés, hebreo y árabe, en la que expresó su «apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a quienes se les impidió celebrar la misa dominical del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro».

La policía israelí impidió el domingo por la mañana la entrada del cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, a la Iglesia del Santo Sepulcro, según informó el Patriarcado Latino de Jerusalén.

Pizzaballa, acompañado por el custodio oficial de la Iglesia del Santo Sepulcro, el padre Francesco Ielpo, se dirigía a la iglesia para celebrar la misa del Domingo de Ramos cuando la policía los detuvo y los obligó a regresar.

En respuesta, la policía israelí declaró que la solicitud del patriarca para rezar en la iglesia ya había sido revisada y denegada previamente debido a la situación de seguridad. Las celebraciones tradicionales del Domingo de Ramos y la procesión anual a Jerusalén fueron canceladas debido a las preocupaciones de seguridad y las restricciones impuestas por el Comando del Frente Interno.

¿Por qué se le impidió entrar en el Santo Sepulcro?

La policía israelí le impidió a Pizzaballa entrar a la Iglesia del Santo Sepulcro, según anunció el Patriarcado el domingo.

Pizzaballa, acompañado por el custodio oficial de la Iglesia del Santo Sepulcro, el padre Francesco Ielpo, se dirigía a la iglesia para celebrar la Misa del Domingo de Ramos cuando la policía los detuvo y los obligó a regresar.

Las celebraciones tradicionales del Domingo de Ramos y la procesión anual a Jerusalén se habían cancelado debido a las preocupaciones de seguridad y las restricciones impuestas por el Comando del Frente Interno de Israel.

Sin embargo, el Patriarcado afirmó que Pizzaballa e Ielpo se dirigían «de forma privada y sin ningún tipo de procesión o acto ceremonial» cuando la policía los detuvo.