Bono y The Edge, cantante y guitarrista, respectivamente, del grupo U2 han sorprendido a los viajeros del Metro de Kiev este domingo con un concierto sorpresa en una de las estaciones en apoyo de la lucha del pueblo ucraniano contra la invasión rusa.

Bono definió la lucha de Ucrania como un combate por la «libertad»: «El pueblo de Ucrania no sólo está luchando para su propia libertad, está luchando para todos los que amamos la libertad», manifestó el cantante mientras interpretaban temas de U2 como Sunday Bloody Sunday, Desire o With or without you.

Bono, conocido por su activismo en diversas causas, también hizo referencia ante el reducido público asistente a los conflictos que han asolado su país, Irlanda, y el enfrentamiento con su poderoso vecino británico.

La inesperada actuación tuvo lugar mientras se oían sirenas antiáereas en Kiev y en el este del país arreciaban los combates.

En un momento del concierto, Bono invitó al cantante de un grupo de rock local, Taras Topolia, que ahora viste el uniforme de soldado del Ejército ucraniano, a subir la escenario y cantar con él una versión de Stand by me.