Un avión de carga de Amazon se estrella y se incendia en el Aeropuerto de Miami

Un avión de carga de Amazon se ha estrellado este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami después de salirse de la pista tras aterrizar. La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha informado de que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista sobre las 14:00 horas. El avión accidentado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico. El accidente ha obligado además a cerrar el aeropuerto y cancelar todos los despegues y aterrizajes. Por el momento, las autoridades no han informado de heridos.

El avión chocó con varios vehículos tras salirse de la pista, y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami han acudido al lugar y trabajan en las tareas de extinción del fuego del avión, que se ha incendiado tras el accidente.

«Al llegar al lugar, los profesionales se encuentran con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos», han explicado desde el cuerpo de bomberos.

Aún no se ha informado del número de heridos por el accidente. Las autoridades del Aeropuerto de Miami han informado de que el avión quedó inmovilizado en el extremo noreste del aeropuerto y que por el momento todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas. Todos los despegues y aterrizajes han sido cancelados y varios vuelos han sido desviados a Puerto Rico ante la imposibilidad de aterrizar en Miami.

En diferentes imágenes en redes sociales se puede ver el avión, ardiendo en medio de la carretera.