Amazon Prime Air, la aerolínea que utiliza Amazon para hacer repartos, ha comprado a Boeing dos modelos de aviones que doblan la capacidad de los anteriores, lo que le permite multiplicar por dos la carga que transporta en cada viaje, según ha podido conocer OKDIARIO.

En concreto, la empresa de venta online se ha hecho con cuatro Boeing 767-300F, los cuales cuentan con una capacidad de carga de alrededor de 54 toneladas. «Está diseñado, precisamente, para manejar cargas muy elevadas», explican fuentes del sector de la aviación conocedoras del modelo.

Además, estas aeronaves «tienen un sistema de climatización que permite transportar productos perecederos y hasta animales, incluso en larga distancia», aseguran las mismas fuentes.

Las últimas compras a Boeing de Amazon Prime Airlines fueron varios Boeing 737-800F. En este caso, la carga útil es de 24 toneladas, la mitad de lo que pueden transportar los nuevos modelos.

«Los 737-800F son de fuselaje estrecho reconvertidos a partir de aviones de pasajeros 737-800 que luego se utilizan para transportar cargas», aseguran las mismas fuentes. «Suelen ser muy utilizados por las empresas de transporte rápido», afirman.

Este tipo de aeroplanos fue creado por Boeing para «reemplazar a los 727 y DC-9» y es «especialmente adecuado para el transporte urgente de mercancías, correo y para realizar rotaciones diarias intensivas entre las principales ciudades».

Aviones de Amazon

Sin embargo, Amazon ha preferido comenzar a comprar modelos más amplios. De esta forma, la compañía ha logrado duplicar su carga. Los nuevos aviones de Boeing han comenzado a llegar este mismo verano. El primero de ellos fue entregado el pasado junio, mientras que el último llegó a Amazon hace unos pocos días, a finales de agosto.

Con todo, en su flota, la aerolínea del gigante norteamericano también cuenta con aviones, como varios del modelo Airbus A330-300F, adquiridos a lo largo del año pasado. Estos aeroplanos también tienen una capacidad de carga elevada, que supera las 60 toneladas por viaje.

Por tanto, el aumento de capacidad de transporte aéreo es una tendencia que obedece a una decisión tomada hace tiempo por la compañía. Y esto se da en un momento en el que Amazon crece tanto en ventas como en mercados.

En estos momentos, el gigante estadounidense se encuentra desarrollando numerosas tecnologías para mejorar sus repartos. Entre ellas se encuentran los drones, que, tal y como publicó este periódico, se fabrican, al menos en parte, en España.