Australia eleva el nivel de amenaza terrorista por el aumento de «ideologías extremistas»

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha elevado este domingo el nivel de amenaza terrorista de «posible» a «probable», el cuarto nivel más alto de los cinco existentes en el país, ya que ha habido un aumento de las «ideologías extremistas» en un contexto marcado por el conflicto en la Franja de Gaza.

Esta medida ha sido anunciada mediante un discurso publicado por Albanese en su perfil de X (anteriormente Twitter): «La Agencia de Inteligencia nacional de Australia (ASIO) ha decidido devolver el nivel de amenaza terrorista nacional de Australia de posible a probable. Quiero tranquilizar a los australianos, probable, no significa inevitable y no quiere decir que haya indicios sobre una amenaza o peligro inminente. Pero el dato que hemos recibido es que cada vez más australianos están adoptando una gama más diversa de ideologías extremistas y es nuestra responsabilidad estar vigilantes».

Al finalizar el discurso, Albanese ha remarcado que el nivel de alerta se mantuvo como «probable» en el país durante «ocho años» hasta que fue rebajado en 2022. Posteriormente, el primer ministro ha instado a la población australiana a contactar con las autoridades en caso de que detecten que «algún conocido» comienza a ir por un camino «oscuro y extremista».

Por otra parte, el director general de la ASIO, Mike Burgess, ha expresado que los australianos están cada vez más «dispuestos a utilizar la violencia para defender su causa», lo que se une al «espionaje y la injerencia extranjera» como sus principales preocupaciones en materia de seguridad. Por último, ha expresado que, si bien el conflicto en Gaza no es la causa de este aumento del extremismo, sí que es un «factor significativo».

🚨🇦🇺Spy Agency ASIO raises Australia’s national terrorism threat level from ‘possible’ to ‘probable’ in reaction to unfolding events in the UK. pic.twitter.com/16ImLy2RMF

— Aussie Cossack (@aussiecossack) August 5, 2024