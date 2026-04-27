El atacante de Trump es acusado de intento de asesinato de un presidente y podrá ser condenado a cadena perpetua

El Departamento de Justicia ha acusado formalmente el lunes a Cole Tomas Allen de intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado en el Hotel Washington Hilton cuando irrumpió en la Cena de Gala de los Corresponsales de la Casa Blanca. El acusado, Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, compareció ante un magistrado federal en Washington con un mono azul neón. También fue acusado de dos delitos relacionados con armas de fuego y, de ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua, según le informó el juez.

Comparecencia ante el juez

El tribunal ha fijado una audiencia para este jueves por la mañana para determinar si Cole Tomas Allen deberá permanecer detenido. Allen se ha mantenido en silencio. No ha declarado si se considera culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa.

Las autoridades federales en Los Ángeles (California) informaron que el sábado por la noche se ejecutó una orden de registro en el domicilio del acusado. En un manifiesto, escrito por Cole Tomas Allen, expresó un profundo odio hacia la administración y al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Según una copia del documento de aproximadamente 1000 palabras, compartida por dos agentes del orden que no estaban autorizados a revelar la información, el acusado tenía como objetivos a figuras de la administración, priorizadas desde el cargo más alto hasta el más bajo.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha culpado a los demócratas y a algunos miembros de la prensa por el creciente problema de la violencia política en el país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha destacado que este problema se debe a un «culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que lo apoyan y trabajan para él».

Cole Tomas Allen fue detenido el sábado por la noche tras atravesar un control de seguridad dentro del hotel Washington Hilton, lo que provocó un tiroteo. Trump y miembros de su gabinete, que asistían a la cena en el salón de baile del hotel con cientos de periodistas, fueron evacuados rápidamente de la sala y resultaron ilesos.

Según las autoridades, el atacante parecía actuar solo y portaba una escopeta, una pistola y cuchillos. Allen era huésped del Hotel Hilton Washington donde se celebraba la cena y, en un documento, detalló las fallas de seguridad que, según él, facilitaron la entrada de armas de fuego al edificio más de lo previsto. Tras el tiroteo, la administración Trump está revisando la seguridad de los grandes eventos.