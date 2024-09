Así van las encuestas a 38 días de las elecciones en EEUU: Harris sigue 2 puntos por delante de Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, se mantiene dos puntos por delante del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, según la media de las encuestas publicadas este viernes, que reflejan el sentir general de los votantes en Estados Unidos. A 38 días de las elecciones del 5 de noviembre, Harris recibiría el 49,1% del favor del electorado, mientras que Trump se quedaría en el 47,1% a nivel nacional, según la media general de los sondeos. Los demócratas siguen inquietos debido a que el voto electoral y el sistema the winner takes all (el ganador de los votos se lleva todo el estado) benefician a los republicanos. ¿Se puede repetir lo que ocurrió en 2016, cuando Hillary Clinton perdió la Casa Blanca, a pesar de ganar el voto popular, y ganó Donald Trump?

Los demócratas saben que no pueden cantar victoria: necesitan una ventaja del 3% en la media de las encuestas que Kamala Harris no tiene. Por eso, si Harris no despega, Trump puede ganar la Casa Blanca, como ocurrió en 2016, cuando venció a Hillary Clinton, a pesar de que la demócrata le superó en 2,8 millones de votos. La clave este año es Pensilvania, donde Trump ganaría, según las últimas encuestas. Según los últimos sondeos, Trump lidera en nueve de los 10 grandes asuntos de campaña que más importan a los votantes, entre ellos la economía.

Donald Trump va por delante en la media de algunas encuestas de los últimos días en los estados indecisos (swing states), Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que son los importantes, debido a que el resto ya están decididos en favor de los candidatos. Mientras, en los últimos sondeos, Trump y Harris van empatados.

A 38 días de las elecciones presidenciales, los sondeos no proporcionan mucha información adicional sobre qué puede pasar el día de las elecciones. En el mayor y más importante estado indeciso, Pensilvania, en las tres encuestas publicadas esta semana, Susquehanna, Muhlenberg College y Rasmussen Reports, la carrera está empatada.

Harris necesita para ganar de forma obligatoria el conocido muro azul (Blue Wall), Michigan, Wisconsin y Pensilvania, tradicionalmente feudos demócratas, que en estas elecciones son swing states (estados indecisos), después de que Trump les diera la vuelta el pasado 2016. Mientras, Trump, en cambio, tiene más margen al poder jugar con más combinaciones. Tiene asegurados Carolina del Norte, Georgia y Arizona, puede ganar Wisconsin, donde las últimas encuestas dan por vencedor a Trump, y puede conseguir Pensilvania, tradicional feudo demócrata, que el ex presidente de Estados Unidos convirtió en estado indeciso en 2016, como se ha señalado. Los demócratas no confían en las encuestas que ofrecen ventaja a Kamala Harris en Wisconsin, donde los votantes necesitan un plan concreto económico, que Kamala Harris no tiene.

En Georgia, Trump afianza su ventaja: una encuesta de CBS News revela que gana por dos puntos, mientras un sondeo de Marist muestra que gana por un punto y un estudio de Rasmussen le otorga a Trump tres puntos de ventaja. En Carolina del Norte, Trump lidera por 0,6 puntos en la media de las encuestas. Mientras, en Arizona, también Trump lidera en la media de las encuestas.

Estados que Harris tiene asegurados

Colorado (10 votos electorales).

Illinois (19).

Nueva Jersey (14).

Nueva York (28)

Oregón (8).

Maine Distrito 1 (1).

Maine (2).

Minnesota (10).

Nuevo México (5).

Virginia (13).

Estados que Trump tiene asegurados

Florida (30 votos electorales).

Ohio (17).

Texas (40).

Maine Distrito 2 (1).

Alaska (3).

Iowa (6).

Kansas (6).

Missouri (10).

Montana (4).

Carolina del Sur (9).

Estados indecisos

Arizona (11). Trump va por delante en las encuestas.

Georgia (16). Trump va por delante en los sondeos.

Michigan (15). Kamala Harris ha tenido una mínima venta en los estudios de opinión.

Nevada (6). Kamala Harris ha ido por delante, aunque no está claro que Trump pierda este estado.

Carolina del Norte (16). Trump ha superado a Harris en este estado en las últimas encuestas, en las que ahora se sitúa por delante la vicepresidenta demócrata.

Pensilvania (19). El estado de Pensilvania es el más poblado de los indecisos. Tiene 19 votos del Colegio Electoral. Es el estado más importante de esta carrera presidencial. Harris va por delante, según las últimas encuestas de este viernes. La campaña Harris-Walz reconoce en privado que puede perder este estado, que ganó Biden por la mínima en 2020 y perdió Hillary Clinton en 2016.

Wisconsin (10). Kamala Harris ha ido por delante en las encuestas. Según las últimas encuestas internas de los demócratas, Trump supera a Harris en este estado, lo que le otorgaría la victoria sin necesitar Pensilvania.

Algunos encuestadores añaden a los siete anteriormente citados New Hampshire (4) y Nebraska Distrito 2 (1) a la lista de indecisos.