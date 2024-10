Así van las encuestas a 17 días de las elecciones en EEUU: Trump recorta la ventaja de Harris a 1,4 puntos

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha recortado tres décimas la ventaja de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, dos décimas el jueves y una este viernes. La candidata demócrata a la Casa Blanca mantiene una mínima ventaja de 1,4 puntos sobre el candidato republicano, según la media general de las encuestas publicadas este viernes en EEUU. Según estos sondeos, que reflejan el sentir general de los votantes en Estados Unidos, a 17 días de las elecciones del 5 de noviembre, Harris recibiría el 49,3% del favor del electorado. Trump se quedaría con el 47,9% de los votos, según la media general de las encuestas en EEUU.

Sigue la tendencia de las últimas semanas: esta ventaja es insuficiente para que la demócrata ganen las elecciones, debido a la distribución de los votos electorales en cada estado del sistema del Colegio Electoral. Biden venció a Trump en 2020 por un 4,4% en el voto popular, pero apenas pasó en el Colegio Electoral. Su margen de victoria allí provino de ganar Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin (con 43 votos electorales) por menos de 77.000 votos combinados.

En 2016, Hillary Clinton obtuvo superávits similares a los Kamala Harris en California y Nueva York, que se tradujeron en un margen de ventaja de 2,1 puntos porcentuales en el voto popular (48,2 a 46,1%). Pero, perdió el voto electoral (304-227). Así, si las elecciones se hubieran celebrado este viernes, Trump se habría hecho con la victoria, tiñendo el mapa de Estados Unidos de rojo con 312 votos electorales. Se necesitan 270 votos electorales para ganar la Casa Blanca. Mientras, Harris se habría quedado con 226 votos electorales.

Por ello, la campaña de Harris ha empezado a aparecer en diferentes programas de TV, como en 60 Minutes de CBS y The Late Show with Stephen Colbert, así como en The View de ABC o su entrevista en Fox News.

A menos de tres semanas de las elecciones de EEUU presidenciales de 2024, Trump superaría a Harris en todos los estados indecisos, que tienen la clave para ganar estas elecciones: Pensilvania (0,5 puntos), Wisconsin (0,1 puntos) y Michigan (0,9), rompiendo por completo de nuevo el conocido Muro Azul (Blue Wall), que componen estos tres estados tradicionales demócratas. Trump ya ganó estos tres bastiones del partido de Harris en 2016. También, vencería en Arizona (1,4 puntos), Carolina del Norte (1), Georgia (0,9) y Nevada (0,5). El sistema del Colegio Electoral volvería a beneficiar a Trump, como ya ocurrió en 2016. Entonces, ganó a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Como se puede ver en el gráfico de arriba, el miedo de los demócratas está en las encuestas de los estados campos de batalla, anteriormente citados (Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan). Harris va por detrás.

Los demócratas sólo tienen dos esperanzas:

Que las encuestas estén equivocadas. Que al conceder más entrevistas amistosas, Kamala Harris pueda convencer a los votantes que no confían en ella.

Estados que Harris tiene asegurados

Colorado (10 votos electorales).

Illinois (19).

Washington (12).

California (54).

Nueva Jersey (14).

Nueva York (28).

Oregón (8).

Maine Distrito 1 (1).

Maine (2).

Minnesota (10), aunque algunos encuestadores lo consideran indeciso.

Nuevo México (5).

Virginia (13).

Connecticut (7).

Delaware (3)

Distrito de Columbia, capital de Washington (3).

Hawái (4).

Maryland (10).

Massachusetts (11).

Rhode Island (4).

Vermont (3).

Estados que Trump tiene asegurados

Florida (30 votos electorales).

Ohio (17).

Texas (40).

Maine Distrito 2 (1).

Alaska (3).

Iowa (6).

Kansas (6).

Missouri (10).

Montana (4).

Carolina del Sur (9).

Alabama (9).

Arkansas (6).

Idaho (4).

Indiana (11).

Kentucky (8).

Louisiana (8).

Mississippi (6).

Nebraska (4).

Dakota del Norte (3).

Oklahoma (7).

Dakota del Sur (3).

Tennessee (11).

Utah (6).

Virginia Occidental (4).

Wyoming (3).

Estados indecisos

Arizona (11). Trump va por delante en las encuestas.

Georgia (16). Trump supera a Harris en los sondeos.

Michigan (15). Trump ha roto el Muro Azul (Blue Wall) demócrata: va por delante de Harris en los estudios de intención de voto.

Nevada (6). Trump va tiene ventaja sobre Harris en las encuestas.

Carolina del Norte (16). Trump supera a Harris.

Pensilvania (19). El estado de Pensilvania es el más poblado de los indecisos. Tiene 19 votos del Colegio Electoral. Es el estado más importante de esta carrera presidencial. Trump aventaja a Harris, según las últimas encuestas.

Wisconsin (10). Trump supera a Harris en este estado, según las últimas encuestas.

Algunos encuestadores añaden a los siete anteriormente citados New Hampshire (4) y Nebraska Distrito 2 (1) a la lista de indecisos.