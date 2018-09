La ONU pide ayuda para los países que acogen a los refugiados venezolanos

En los países vecinos tienen dificultades para conseguir trabajo Es uno de los mayores éxodos de la historia de América Latina.

Lo funcionarios de la ONU en Coombia dan la voz de alarma”Millones de personas han huido de Venezuela entrando en Colombia y otros países provocando una crisis regional”. Los responsables del Programa de Alimentos dicen “Esta es una crisis humana que tiene muchas caras y estas personas requieren asistencia alimentaria, a lo cual está apoyando el PMA, así como una respuesta integrada”.

El éxodo masivo de venezolanos, uno de los mayores de la historia en el continente, no parece tener fin. Según las estimaciones de la ONU, unos 2,3 millones de venezolanos viven fuera de su país, incluidos 1,6 millones que lo han abandonado desde 2015, cuando se recrudeció la crisis política y económica.

Para muchos, Colombia es solo un lugar de paso hacia otros destinos, como Ecuador, a donde han llegado unos 547.000 venezolanos este año, y Perú, donde hay unos 410.000. Estos pasos ilegales, también llamados trochas, cruzan zonas desérticas, bosques y ríos para llegar a Colombia. En el caso de Michelle, ha cruzado el río que separa su país de la vecina Colombia con su hija pequeña en brazos con la esperanza de conseguir para ella las medicinas que necesita de la Cruz Roja.

Como ella, numerosas familias cruzan el río con las pocas pertenencias que han conseguido transportar consigo y con niños, algunos de ellos bebés, en sus brazos.

No hay nada

“Es horrible porque en realidad nos estábamos muriendo de hambre. No hay medicamentos, no hay comida, no hay nada”, se queja Daría Silva, que junto a varios miembros de su familia, incluida una niña pequeña, partió hace tres meses de Venezuela y ahora pretende llegar desde Cúcuta a Cali. “Cada día es peor. Se están muriendo los niños”, añade.

Cúcuta es uno de los principales puntos de entrada para los venezolanos. Se estima que cada día unos 900 cruzan la frontera para llegar a esta ciudad, que cuenta con una de las tasas más altas de paro de Colombia.

Sin embargo, en muchos de los casos la situación que se encuentran al otro lado de la frontera no es mucho mejor. “Cuando las familias llegan a los albergues reciben comida caliente y pueden quedarse entre tres y cinco días, pero después se tienen que marchar para dejar sitio para los siguientes. Muchos se quedan en la calle o viven en asentamientos informales”, contó recientemente el portavoz del PMA, Hervé Verhoosel, en Ginebra.

Condenados a la pobreza

Una vez fuera de los albergues, los inmigrantes venezolanos tienen muy difícil encontrar un trabajo que les permita ganar dinero para comprar comida. “En el caso de que encuentren o alguien les de comida, no es ni suficientemente nutritiva ni suficientemente diversa”, subrayó el portavoz, poniendo como ejemplo que solo el 1,7 por ciento de las mujeres que dan el pecho recibe algún tipo de suplemento nutricional.

Esto deja a los venezolanos en una situación muy vulnerable. “Generalmente las mujeres son las cabezas de familia y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos, por lo que se arriesgan a ser reclutadas como prostitutas por grupos armados”, advirtió.