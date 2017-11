Andrés Pastrana: “Santos sólo se atrevió contra Maduro tras imponer su acuerdo con las FARC”

El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana ha sido clave en la operación de salida del alcalde legítimo de Caracas, Antonio Ledezma, de su amado país. Venezuela está sumida en la mayor crisis de su historia. El país con las mayores reservas de petróleo del planeta sufre, bajo la dictadura del tirano Nicolás Maduro un absoluta escasez de alimentos de primera necesidad y de medicinas, además de la ausencia de toda seguridad jurídica y política. Ledezma ha sido preso político del régimen bolivariano durante más de 1.000 días, acusado falsamente de conspirar para acabar con la vida del heredero del sátrapa Hugo Chávez: “Responsabilizo al presidente Maduro de la vida de los perseguidos y de los líderes de los partido políticos”.

Pastrana, una de las personalidades más respetadas del continente suramericano, ha atendido a OKDIARIO en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, orgulloso de su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la libertad en Venezuela y ha denunciado la alianza entre la dictadura cubana, el régimen bolivariano y los narcoterroristas de las FARC. Para él, ese eje es un elemento de riesgo ante las inminentes elecciones presidenciales en su país, Colombia. “Santos sólo se enfrentó al narcodictador Maduro tras robar el plebiscito e imponer el acuerdo con las FARC, es peligroso”.

PREGUNTA.– ¿Cuál ha sido su papel en esta operación por la que Antonio Ledezma ha recuperado la libertad?

RESPUESTA.– Ayer por la mañana [por este viernes], yo me traté de comunicar con el presidente [Juan Manuel] Santos para informarle de que Ledezma estaba en Colombia. Por desgracia, nunca tuve respuesta de él, hablé con su ministro de Defensa, le dije que Antonio estaba en Colombia, que lo teníamos en Cúcuta, que habíamos logrado sacarlo de Venezuela. El ministro me dijo que él iba a informar al presidente Santos y efectivamente lo hizo en la mañana. Hasta el momento no he tenido respuesta, pero su Gobierno nos dio todas las garantías para poder tener a Antonio con seguridad, que ustedes saben que a veces es difícil en Colombia. El director de la oficina de inmigración de Cúcuta fue muy diligente y nos ayudó mucho. Y se le brindó seguridad, luego en Bogotá cuando lo llevamos en el avión, y en su salida a España.

P.– ¿Qué papel puede jugar Ledezma lejos de su patria, ahora que se resquebraja la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD)?

P.– Me parece que va a ser fundamental su liderazgo y su voz en el mundo. Lo que está pasando en Venezuela es que la MUD ya no existe. Y creo que Antonio va a ser la voz de mucha gente hoy en Venezuela. Han creado un nuevo movimiento llamado ‘Soy Venezuela’, y creo que su voz internacional va a ser Antonio Ledezma, junto a María Corina Machado, la sociedad civil y la gente joven que está luchando en las calles del país.

P.– ¿Están seguros los opositores democráticos que quedn en el país?

R.– Tenemos miedo de que María Corina Machado permanezca en Venezuela. Como Antonio ha dicho hoy, la bandera de la oposición queda ahora en su mano. Así que pedimos a todos los ex presidentes del grupo IDEA que presionen al presidente Maduro, o como lo llamo, al narcodictador Maduro, que dé todas las garantías a la comunidad internacional de seguridad para María Corina, Richard Blanco y los miembros del partido Vente Venezuela y el de Antonio, Bravo Pueblo.

P.– ¿Cómo valora el cambio de actitud del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, respecto al régimen de Venezuela desde hace un año hasta ahora?

R.– ¡Muy triste! Porque llevamos siete años que le hemos venido insistiendo al Gobierno del presidente Santos en que Colombia era el que debería haber liderado esta lucha por la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad en Venezuela. Tristemente, el presidente Santos sólo hace algunos meses que ha tomado la decisión de ir en contra del régimen de Nicolás Maduro…

P.- ¿No llega tarde?

R.– ¡Y… eso está bien! Porque yo digo: no importa, más vale tarde que nunca. Aquí lo importante es que ojalá el presidente Santos lidere y ayude a liderar en América Latina la defensa de la democracia en Venezuela. Y esperamos que así sea.

P.– ¿Colombia ha perdido una oportunidad en este punto?

R.– Mire, yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo en que quienes hemos dejado sola a Venezuela… bueno, quienes han dejado sola a Venezuela han sido los presidentes en ejercicio. Porque nosotros, los ex presidentes, hemos llevado un liderazgo. Pero quienes deberían haberlo hecho, hacer aplicar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, darle respaldo al secretario de la OEA, Luis Almagro, eran los presidentes en ejercicio.

P.– ¿Puede ser que el presidente Santos se haya ‘atrevido’ a enfrentarse a Maduro, socio de la dictadura cubana, una vez que ha tenido los acuerdos con los terroristas de las FARC implantados?

R.– Yo creo que sí, que eso fue clarísimo. Y ahora estamos con un tema muy complicado, porque fíjese que el partido político de las FARC se va a instaurar ahora en Venezuela. Y yo le reitero, Venezuela es una narcodictadura, allí hay un narcodictador. Y no solamente por la familia presidencial, está Diosdado Cabello, está Tareck El Aissami, que son mencionados por el Gobierno estadounidense como narcotraficantes. ¡Y fíjese que el presidente Santos no ha exigido nada a cambio!

P.– ¿A qué se refiere?

R.– Nosotros le dijimos a Santos: pregúnetele a las FARC quiénes son los socios. El cartel de los Soles, sabemos que es uno de ellos, y el cartel de Sinaloa en México, el Chapo Guzmán… ¿Dónde está la plata para resarcir a las víctimas? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde están los cultivos? Y no hemos encontrado absolutamente nada, sino simplemente respaldo del presidente Santos a las FARC. Y por eso nosotros, los colombianos, estamos muy preocupados. Porque hoy le estamos dando personalidad jurídica a las FARC como partido político, pero por otro lado sigue siendo el mayor cartel de la droga en el mundo, billonario del dinero que tiene en dólares. Y eso lógicamente, va a hacer muy difícil la campaña electoral de las presidenciales de 2018.

P.– Dígame si le entiendo: ¿Me está diciendo que las FARC se establecen como partido político en Colombia mientras se financian como cartel del narcotráfico a través de Venezuela?

R.– No sólo con Venezuela, el narco tráfico es desde Colombia. El mayor cartel del mundo, hoy, es las FARC. Y fíjese, no se le ha dado la importancia que tiene. En Venezuela hay entre cuatro y cinco millones de colombianos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué el primer acto político de las FARC es en Venezuela? Porque lo que están tratando de hacer es registrar colombianos en Venezuela para que voten allí y de esta manera poder obtener curules [escaños] en Colombia. Y si usted tiene un narcodictador de socio como Nicolás Maduro, pues lógicamente no sabemos cuántos votos pueden salir de Venezuela, y eso puede poner en dificultades la campaña electoral en Colombia.

P.– ¿Qué esperanza tiene usted en las presidenciales de Colombia?

R.– Mucha. Yo creo que la alianza que hemos hecho con el presidente Uribe va a ganar las elecciones. Hemos tomado la decisión de tener un candidato a la Presidencia y a la Vicepresidencia. Esperamos tenerlo muy pronto, estamos invitando a otros sectores para fortalecer esta alianza, que nace del NO en el plebiscito del acuerdo con las FARC. Porque cuando ganamos el 2 de octubre de 2016, después nos robó el voto el presidente Santos. pero bueno, ahí hay seis millones y medio de votos que nosotros esperamos, trabajando muy duro, ganar en primera vuelta.

P.– ¿Necesitan esa victoria en primera vuelta para alcanzar la legitimidad que necesitarían para lo que les tocaría, que es no sólo gobernar en Colombia, sino liderar la región?

R.– Sí. Pero yo creo que en realidad lo que va a hacer el Gobierno es todo el esfuerzo para mantenerse y buscar un candidato, que no será el del partido de Santos, porque ese partido se va a acabar. Así que la clave puede ser este domingo, que es la consulta liberal, que debe elegir entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Hay que ver qué pasa. Pero creemos que ese triunfo es importante lograrlo en primera vuelta, en el mes de mayo del año entrante.

P.– ¿Tiene usted un favorito para su aventura electoral con Uribe?

R.– Yo tengo dos candidato en este momento. Por el lado nuestro tenemos a Marta Lucía Ramírez y al ex procurador Alejandro Ordóñez. Estamos fijando las reglas de juego para saber cómo escoger a ese candidato único que va a ser quien confronte, si se puede decir así, con el candidato que salga del Centro Democrático, el partido del presidente Uribe. Una opción sería que el que no gane sea el compañero de ‘ticket’ en las elecciones presidenciales.