El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las fuerzas norteamericanas lanzarán algún tipo de ataque con “misiles” en Siria como respuesta al ataque químico cometido el sábado en Duma y ha retado a Rusia a derribarlos, tal como ha advertido alguno de sus representantes.

“Rusia promete derribar todos los misiles disparados en Siria. Prepárate, Rusia, porque habrá, buenos, nuevos e ‘inteligentes'”, ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter, desde donde ha lamentado la colaboración de Moscú con el régimen de Bashar al Assad.

“No deberíais ser aliados de un animal que asesina con gas, que mata a su pueblo y disfruta de ello”, ha añadido el mandatario norteamericano, recurriendo de nuevo a un calificativo con el que ya se refirió a Al Assad tras las primeras informaciones sobre el ataque.

El presidente de Estados Unidos decidió el martes cancelar su viaje a la Cumbre de las Américas de Lima y a Bogotá para centrarse en la respuesta al último ataque con supuestas armas químicas en Siria. El lunes, Trump ya advirtió de que el régimen que preside Bashar al Assad pagaría “caro” ese ataque y prometió una rápida y contundente respuesta.

So much Fake News about what is going on in the White House. Very calm and calculated with a big focus on open and fair trade with China, the coming North Korea meeting and, of course, the vicious gas attack in Syria. Feels great to have Bolton & Larry K on board. I (we) are — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

….doing things that nobody thought possible, despite the never ending and corrupt Russia Investigation, which takes tremendous time and focus. No Collusion or Obstruction (other than I fight back), so now they do the Unthinkable, and RAID a lawyers office for information! BAD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

“Cualquier misil será derribado”

El embajador de Rusia en Líbano, Alexander Zasipkin, ha advertido este miércoles de que cualquier misil que lance Estados Unidos contra Siria será derribado y su plataforma de lanzamiento será atacada, mientras que el vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado ruso, Evgeni Serebrenikov, ha afirmado que Rusia tiene bien protegidas sus bases y ha dejado claro que responderán de inmediato si Estados Unidos ataca a su contingente.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha cuestionado la posible intervención militar norteamericana y ha abogado “por una investigación objetiva e imparcial antes de que se saquen conclusiones o se dicten veredictos”. “No nos orientemos por lo que dicen los periódicos, sobre todo cuando citan fuentes efímeras”, ha recomendado, según la agencia Sputnik.

Rusia y Estados Unidos han bloqueado en el seno del Consejo de Seguridad los respectivos intentos de establecer una comisión de investigación internacional sobre los ataques con armas químicas en Siria.