Al menos un muerto y seis heridos al colapsar un puente peatonal en la Universidad de Florida

Un puente peatonal instalado el pasado sábado en la Universidad Internacional de Florida ha colapsado atrapando a al menos 5 o 6 coches y provocando al menos un muerto y seis heridos, aunque las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos sea mayor.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN — Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018

Las autoridades todavía no han podido determinar las personas que han muerto tras derrumbarse el puente situado en el centro universitario. Lo que sí han confirmado es que el puente se instaló el sábado, según informa la CNN. En un comunicado, los equipos de rescate no se atreven a dar una cifra de fallecidos: “Nos estamos preocupando en realizar las tareas de rescate y en recabar toda la información posible”, aseguran.

just drove under the new FIU bridge before it collapsed on the road pic.twitter.com/zmHfB9Z143 — isa (@isaaacarrasco) March 15, 2018

El paso elevado, de 950 toneladas de peso y más de 100 metros de longitud, iba a ser inaugurado el año que viene. El proyecto y la construcción del mismo lo han llevado acabo las empresas MCM y FIGG Bridge Engineers con un coste aproximado de 11.4 millones dólares.

La construcción cruza una avenida de siete carriles y, según fuentes de la Universidad de Florida, estaba preparado para soportar el azote del viento de los numerosos huracanes que se producen en la península de Florida.