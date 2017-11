Detenido un sospechoso que preparaba un atentado para Nochevieja en Australia

Un hombre de 20 años sospechoso de preparar un ataque terrorista para Nochevieja en Melbourne, en el sur de Australia, ha sido detenido, según ha anunciado el martes la policía. “El hombre detenido es sospechoso de estar implicado en las preparaciones para planificar un ataque terrorista en Melbourne durante la noche de Fin de Año”, indicó la policía del Estado de Victoria.

20-year-old Werribee man arrested for allegedly plotting a New Year's Eve terror attack in Federation Square. https://t.co/qL29QDXIwT #7News pic.twitter.com/M3U0bqd2bC

