Si te han estafado ten esto en cuenta: lo que tienes que hacer rápidamente con tu DNI

Tu DNI puede ser parte de una estafa, por lo que tienes que hacer rápidamente un paso importante para evitar que te roben. Los datos personas son algo que jamás se debería compartir, pero puede acabar formando parte de una de las muchas estafas que se realizan sin darnos cuenta.

En caso de que nuestro DNI esté implicado en cualquier incidente, toca reaccionar rápidamente para evitar males mayores. Eso quiere decir que deberemos dar un paso importante que debe hacerse con la mayor brevedad posible.

Ten en cuenta esto si te han estafado

En caso de ser estafado tocará estar pendiente de una serie de pasos que son fundamentales. El primero de ellos es esencial que se produzca, hay que comunicar a las autoridades lo sucedido. Es decir, realizar la correspondiente denuncia, para que nadie más sufra las consecuencias de este hecho.

Las autoridades son las que deben poner en alerta el resto de población o informar de lo que puede pasar ante la llegada de una estafa que quizás no solo te afecte a ti, sino que sea masiva. Los estafadores saben muy bien cómo obtener datos para poder usarlos en contra de las personas, en general para obtener beneficios.

La Policía Nacional está muy pendiente de cualquier estafa que pueda producirse, para que no se repita. Algo que quizás debemos tener en cuenta y que puede ayudarnos a empezar a prepararnos para lo peor. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que puede pasarnos si alguien se hace con un documento tan esencial como el DNI.

Nuestro DNI es un documento que necesitamos para poder realizar cualquier trámite, en él figuran nuestros principales datos que son personales e intransferibles. La foto y el número, pero también unas fechas que nos acompañarán en este momento para un cierto periodo de tiempo.

Un DNI caducado no se puede usar de la misma forma que uno original, por lo que estaremos muy pendientes de lo que acaba pasando con este documento a lo largo de nuestra vida. Las nuevas tecnologías nos complican el hecho de mantenerlo a buen recaudo, por lo que debemos estar pendientes de que nadie pueda hacerse con él. Jamás lo envíes online sin eliminar algunos datos importantes de la imagen, pero tampoco debes llevar una fotografía en el móvil, es algo que puede girarse en tu contra.

Lo que tienes que hacer rápidamente con tu DNI

En el momento que has sido víctima de cualquier estafa, además de denunciarlo, toca dar un paso más. Renovar el DNI, de esta manera dejarás sin uso para determinados trámites que pueden hacer con él los estafadores que están siempre pendientes de cada dato que puedan robar.

Debes pedir cita y crear tu nuevo DNI, de esta manera cambiarán las fechas y podrás evitar que sigan usándolo, en caso de que haya decidido emplearlo para algunos trámites. Mucho cuidado con el DNI de las personas mayores no tiene fecha de renovación, con lo cual, es aún más peligroso su robo.

Lo bueno es que estás personas están excluidas por edad de algunos trámites, pero eso no quiere decir que no tengamos que afrontar determinados pasos que tendremos por delante.

Siguiendo con los pasos que debemos hacer si hemos sido víctimas de una estafa, hay que poner un buen antivirus al ordenador para evitar que nos afecte un robo que puede afectar también el corazón de nuestro sistema productivo. Especialmente si trabajamos o hacemos trámites en casa, deberemos estar muy pendiente de lo que sucede con nuestro ordenador.

Por último, y no menos importante, hay que renovar las contraseñas. Especialmente si no las has cambiado en años o siempre pones las mismas. Ha llegado el momento de eliminar por completo la posibilidad de que puedan robarnos más datos o incluso acceder a nuestras cuentas corrientes.

Los bancos suelen tener más de un sistema de seguridad para evitar cualquier mal mayor, pero no pueden controlar el nivel de dificultad de las contraseñas. Algunas pueden ser especialmente sencillas de detectar, por lo que acabarán siendo claramente expuestas a todo lo que sucede a nuestro alrededor.

Es importante estar pendiente de cualquier movimiento extraño, quizás nos indique que algo está pasando, deberemos estar pendiente de ello, sin que nada o nadie nos pueda advertir. Uno mismo ya es consciente de lo que pasa con sus datos, especialmente si recibe determinadas notificaciones.

Si ves cualquier movimiento extraño, no lo dudes, es por algún motivo. Consulta a las autoridades y procura estar muy pendiente de lo que pasa desde ese momento. Quizás estés siendo víctima de una estafa y aún no lo sepas. Habrá llegado la hora de protegernos de esta estafa de una forma o de otra.