¡No lo tires!: cómo cambiar el cristal roto de un marco de fotos

Pocos objetos decorativos más comunes que los cuadros de fotos, que nos permiten recordar momentos felices junto a los seres queridos, nos acompañan en los espacios de la casa en los que solemos estar más tiempo. Lamentablemente, una de las desventajas de estos adornos es que, si se caen, su cristal puede romperse. Suponiendo que acabe de pasarte, querrás saber cómo cambiar el cristal roto de un marco de fotos.

La buena noticia es que éste es un procedimiento muy simple, que vas a poder realizar sin dificultad. Basta de que dispongas de unas pocas herramientas y de un vidrio sustituto para hacer el reemplazo tú mismo.

Cambiar el cristal de un marco de fotos paso a paso

Lo primero y más importante es retirar el viejo cristal, y debes ser especialmente cuidadoso si es que se ha roto. Hacemos la aclaración porque algunas personas los cambian cuando se les notan los años, pero en general reemplazamos el vidrio porque sufre alguna clase de daño, y lo último que querrás es dañarte la mano.

Luego, para que los trozos de cristal no caigan al suelo, retira la parte trasera con la foto y déjalas a un lado. Casi todos los marcos tienen unas pequeñas abrazaderas que se desenroscan. Deberías poder quitarlo en unos pocos segundos, pero si están duras utiliza unas pinzas para sujetarlas.

Cuando ya no quede nada de vidrio, mide el respaldo del cartón para calcular las medidas del nuevo cristal. Siempre que tengas dudas, es mejor optar por dimensiones algo más pequeñas, ya que va a caber igual. Igualmente, hay medidas básicas que suelen respetarse así que no deberías tener dificultades.

Antes de colocar el cristal, límpialo rociando con un producto para gafas o ventanas y pásale una toalla de papel. No puede tener rayas, porque de lo contrario las fotos no se verán correctamente y los recuerdos no se verán entonces mejor.

Usando guantes para no mancharlo posteriormente, introduce el vidrio en el marco de forma lenta y cuidadosa. Muévelo poco a poco hasta que estés convencido de que ha encajado perfectamente y ya no va a salirse.

Lo último es añadir la foto en el marco y volver a enroscar las abrazaderas para que no se salga.

Si lo deseas, puedes aprovechar la ocasión para pintar el marco quitarlo y darle un aspecto más moderno.

Ya ves que realmente no es tan complicado y vale la pena no tirar el marco antiguo y comprar otro porque un cristal se haya roto.