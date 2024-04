El cuidado de las placas solares: paso a paso para tenerlas como debes

Como seguramente sepas si los has instalado en casa, los paneles fotovoltaicos suelen estar diseñados con materiales que resisten las inclemencias del tiempo. Sin embargo, no son inmunes a otros problemas como la acumulación de polvo y arena, dos amenazas que podrían minimizar su rendimiento en el largo plazo. El cuidado de las placas solares paso a paso.

¿Has notado que los paneles fotovoltaicos de tu casa están algo sucios últimamente o ya no rinden cómo antes? No te preocupes, porque eso tiene solución. Quitar los restos de polvo y arena acumulados en ellos no es difícil, y así puedes limpiar las placas solares para que su capacidad no merme poco a poco.

Cuidado de las placas solares

Aunque los paneles fotovoltaicos se instalan en un ángulo específico para que la lluvia los limpie naturalmente, en ocasiones puede que la suciedad tienda a acumularse en ellos por diversos factores.

Más allá del polvo y la arena, que nunca faltan, pueden alojarse en ellos restos de hojas, excrementos de aves y, según donde vivas, escarcha o capas de nieve. Todos esos elementos atentan contra el buen funcionamiento de las placas solares y su rendimiento diario.

Por lo tanto, es importante limpiar regularmente los paneles fotovoltaicos para evitar que el contacto con la suciedad acabe desgastando sus superficies. Recuerda que puedes hacerlo tú mismo pero, si tienes limitaciones físicas o el techo está demasiado inclinado, quizás es mejor contactar a un experto.

En caso de que los paneles fotovoltaicos sean de fácil acceso o estén en tu balcón, y no en el techo, no te hará falta llamar a un especialista.

¿Qué se necesita para limpiar las placas solares?

Entre las herramientas que se requieren para esta tarea están los paños de microfibra, un cepillo suave o esponja, una manguera de jardín con pulverizador ajustable y, luego, abundante agua limpia y jabón suave o detergente pH neutro. Como ves, son todos materiales y herramientas que probablemente tienes.

¿En qué consiste la limpieza de placas solares?

En pocas palabras, el proceso consiste en limpiar las placas echándoles abundante agua limpia y un jabón suave que no deje residuos -como el de los platos-. Una vez que hayas descartado toda la suciedad, debes limpiar y secar los paneles con un paño de microfibra.

Eso evitará que se hagan rayas sobre las placas. La manipulación del paño de microfibra debe ser la misma que cuando limpias los vidrios en casa. Es decir, de arriba hacia abajo y retirando todos los excesos. Si apreciaras alguna mancha concreta que no acaba de irse, lo mejor es aplicarle alcohol isopropílico e ir difuminándola poco a poco con un disco de algodón.

Paso a paso

Si es la primera vez que lo intentas, tendrás algunas dudas. A continuación, éstos son los detalles a considerar cuando limpies tus paneles fotovoltaicos.

Por supuesto, antes que nada tienes que apagar el sistema solar para reducir los riesgos de que haya algún incidente. Si bien pueden haber accidentes y es mejor prevenir cualquier peligro, los sistemas fotovoltaicos son seguros. Sólo debes apagar el sistema y esperar a que los paneles se enfríen. Un detalle muy interesante es que no conviene exponerlos a los cambios bruscos de temperatura. Por lo tanto, lo ideal es limpiarlos a primera hora de la mañana o por la noche.

Para quitar la suciedad, empapa las placas solares con agua y jabón.

Usa un cepillo suave para que no queden restos de polvo, arena y otras suciedades.

Enjuaga las placas con agua para limpiar los residuos de jabón.

Para que no haya marcas, seca los paneles con un trapo que no suelte pelusas.

Deberías comprar paños de microfibra para estas labores. Y si los paneles son grandes, quizás tendrías que secarlos con una mopa con un mango extensible.

¿Cada cuánto tiempo hay que limpiar las placas solares?

Ésta es una pregunta común. Los expertos recomiendan hacerlo al menos dos veces al año, especialmente en las regiones en las que las nevadas y tormentas sean recurrentes. Cuanto mayor sea la presencia de amenazas externas para tus paneles, más seguido debes limpiarlos.

Se aconseja revisar cuál es su estado mensualmente, para así anticiparte a las limpiezas y planificarlas con tiempo. Si ha habido un temporal, mira qué impacto tuvo allí.

¿Son útiles los kits de limpieza de placas solares?

Efectivamente, estos kits pueden hacerte las cosas bastante más sencillas. Vienen con todos los utensilios sugeridos para limpiar tus placas solares. Podemos destacar la barra telescópica extensible para alcanzar los rincones, o los líquidos concentrados diseñados para las suciedades típicas en paneles.

Estos kits tienen un precio en torno a los 100 euros, pero pueden resultar una inversión que se amortice con los meses y te permita ahorrar tiempo al limpiar placas solares de amplias superficies. Si no quieres gastar tanto, puedes prescindir de los kits y utilizar lo que tengas en casa.