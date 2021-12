Planchar es una de esas actividades del hogar que poco a poco hemos ido dejando de lado muchos de nosotros, probablemente porque ya no disponemos del suficiente tiempo como para afrontarla. Por suerte, eso no quiere decir que tengas que ir con tus prendas arrugadas, ya que hay algunas maneras de tender la ropa para no tener que planchar que pueden serte de bastante utilidad.

Y si bien hay una buena cantidad de usuarios que se han decantado por las secadoras, o esos electrodomésticos que cumplen funciones de lavado y secado en casa, otras no tienen intención o presupuesto como para adquirirlas, por lo que creemos que estos trucos podrían ser una gran salida.

De hecho, incluso cuando no descartes planchar del todo, estas formas de tender la ropa para que quede en condiciones de ser usada te permitirán ahorrar tiempo con diferentes vestimentas.

Mira cómo tener la ropa para no tener que planchar

El primero de los consejos para no tener que planchar la ropa es que no la dejes en el interior de la lavadora cuando el lavado haya terminado porque, como puedes imaginar, a más tiempo en la lavadora, más arrugada quedará. Por lo tanto, tienes que asegurarte de retirarla rápidamente.

Otra cuestión no menor es no recargar la lavadora hasta el tope, porque entonces el proceso por el que se escurren las prendas podría no quedar completo, y si permanecen mojadas, será difícil revertir la situación, teniendo que plancharlas para poder ponerlas sin quedar mal.

A la hora de tenderla, previamente tienes que sacudirla y estirarla bien, asegurándote de colocarla en el tendedero bien extendida, sin dobleces ni arrugas, ya que como se seque quedará. Cuando consideres que debes ponerle pinzas, ponlas en las costuras, donde esas marcas no se ven.

Como durante este momento en el que estarán tendidas las prendas, pueden producirse manchas, puede ser una buena idea colgarlas del revés, evitando que las manchas aparezcan en el peor momento. Mientras tanto, camisas y otras delicadas puedes sujetarlas de una percha en otro espacio.

Las corrientes de aire acelerarán cualquier proceso de secado, por lo que intenta que siempre haya cierta ventisca, libre de hojas y suciedad, recorriendo la zona donde se hallan tus prendas colgadas.

En invierno, es aconsejable que aproveches el calor que emanan los radiadores, aunque nunca poniendo la ropa encima, sino acercando las perchas o tendederos para acelerar el secado.

Con todo esto, podrás dejar de planchar, o al menos no tendrás que planchar tanto.