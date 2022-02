Tal como están las cosas laboralmente, es complicado decir que no a un empleo. Pero por distintas razones lo hemos pensado mejor y es momento de aprender cómo rechazar una oferta de trabajo. Sigue estos pasos para quedar bien y no cerrarte ante la posibilidad de alguna vez poder trabajar en esta empresa.

Ante todo, debemos tener interiorizado que no pasa nada por decir no. Hemos elegido otra opción o quizás venga un trabajo mejor más adelante, así que no te sientas mal por ello.

Maneras de rechazar una oferta de trabajo

¿Cómo lo decimos?

El cómo es importante porque dirá mucho de nosotros. Es la misma manera en la que debemos mostrarnos cuando decidimos dejar un trabajo. En este caso, lo mejor es hacer una reunión, o bien una llamada pero quedando antes, pues será todo más personal y te podrás explicar mejor que si lo haces, más frío, de forma online.

Sé amable y dilo con tus mejores palabras

Aunque haya algo que no te ha gustado, sea por la persona o por el puesto de trabajo, hay que decir que no aceptas el trabajo de la mejor manera. Sé amable, agradece el tiempo dedicado por la otra persona y deja la puerta abierta porque el futuro es incierto y nunca se sabe si más interesante puede interesarte estar en esta empresa.

Comentar los motivos de rechazo

Es algo natural decir el por qué no vas a coger este trabajo. No pasa nada por decir qué cosas no has visto correctas o para ti, no hace falta entrar en mucho detalle ni explicar cosas personales, lo dejarás por encima, pero con suficiente explicación para dejarlo claro.

Pide que conserven el CV

Con el fin de quedar bien, de no cerrar puertas y de mostrar complicidad con la otra persona, no está de más pedir que conserven tu CV y que te tengan en cuenta por si surgen nuevas vacantes que podrían interesante. Pero no dar más detalles. Además la empresa de por si ya te dirá que guardarán tus datos.

Consejos