Cómo limpiar ruedas de cromo: sean del coche o de otro lugar

Pocas cosas destacan más que unas ruedas de cromo nuevas, pero con el paso del tiempo el brillo se va perdiendo lentamente. Claro que puedes recuperarlo con un poco de tiempo, paciencia y las herramientas necesarias para devolverle su mejor aspecto. Veamos cómo limpiar ruedas de cromo de forma fácil y rápida, restaurando su brillo con solamente un limpiador y un paño suave.

Y lo interesante de este tutorial es que los elementos de los que requieres los puedes encontrar en cualquier tienda de vehículos. Además puedes hallarlos en los supermercados grandes, así que no te llevará más que unos minutos hacerte con esos objetos.

¿Cuáles? Agua, un paño de microfibra, un limpiador no ácido, un cepillo de cerdas duras, un esmalte para cromo y un taladro eléctrico o bola de espuma. Puede que alguna de las cosas ya las tengas en casa. Y si no fuera así, no cuestan demasiado.

¿Cómo limpiar ruedas de cromo paso a paso?

La primera parte de este procedimiento consiste en limpiar las ruedas, en el sentido de eliminar toda la suciedad superficial. Básicamente, debes ocuparte de enjuagarlas con una manguera para que la presión del agua reduzca entonces la suciedad impregnada.

Generalmente esta suciedad incluye barro, polvo de frenos y otras partículas a las que el vehículo suele estar expuesto.

Una vez que te hayas deshecho de toda la suciedad, lo que puede llevarte dos o tres enjuagues con manguera o hidrolavadora, rocía algún producto limpiador no ácido sobre la rueda. Utiliza un cepillo de cerdas duras o un paño de microfibra para limpiar aquellos huecos donde el agua no llega. Limpia los rincones y cubre todo el radio de las ruedas, incluyendo las grietas, las tuercas, etc.

Cuando ya esté, entonces enjuaga las ruedas de cromo únicamente con un poco de agua tibia.

Acto seguido, tienes que tener un momento para limpiar los depósitos de las ruedas. Son esos espacios metálicos que las rodean. Para limpiarlos, debes usar un limpiador multiusos y un cepillo de cerdas duras. El paño de microfibra no será de utilidad esta vez.

Esta suciedad es algo más áspera porque suele estar seca. Tendrás que hacer fuerza con el cepillo para limpiarla. Haz lo mismo que con las ruedas. Un enjuague final con agua limpia tibia o, bien, caliente.

El secado, igual de importante

Muchos propietarios de vehículos cometen el error de no secar adecuadamente las ruedas. Esto es tan importante como la limpieza. Sécalas con un paño de microfibra para evitar que se formen manchas de agua sobre las ruedas. Si las dejas al aire, el viento probablemente las secará pero aparecerán esas manchas y tendrás que removerlas de inmediato o no saldrán.

Si no tienes otro paño de microfibra, las toallitas para secadora también son eficaces. Y al ser descartables resultan más prácticas.

¿Cómo proteger las ruedas de cromo?

Seguramente querrás que duren la mayor cantidad de tiempo como nuevas, y para eso tienes que protegerlas debidamente. Primero, aplica esmalte para cromo a cada una de las ruedas.

Conviene que lo apliques suavemente, concentrándote en proteger cada una de las ruedas antes de pasar a la siguiente.

Para pulirlas, lo mejor es pasarles una bola de espuma que se puede conectar a un taladro eléctrico para pulir. Esto esparce la cera por toda la rueda gracias al giro de la bola con el taladro eléctrico, así no tienes que encargarte manualmente. Cuando el esmalte empiece a secarse, con un paño de microfibra quita los restos del producto para que la rueda quede 100% limpia.

Ahora sí, sin el riesgo de que se formen manchas, deja que las ruedas se sequen con el aire que corre en cualquier lugar abierto.