Pasos para hacer un bolso con vaqueros

Todos tenemos algunos viejos jeans en casa, y eso no significa que estemos en presencia de una prenda que ya no sirve y que vamos a descartar, sino que podemos aprovechar esta tela tan noble para darle un segundo uso. Suponiendo que no se te ocurra nada, veamos unos sencillos pasos para hacerte un bolso con vaqueros.

La idea es interesante porque sigue siendo un textil que resiste muy bien el paso del tiempo y el vaquero es moda ahora mismo, (bueno siempre), así que vas a disponer de un accesorio de categoría sin gastar y dentro de las tendencias actuales.

De forma fácil, no es necesario ser maestras costureras para hacerlo, y rápida, unas horas serán suficientes, tendremos listo un bolso útil y original. Toma nota de los pasos necesarios para hacer un bolso con unos vaqueros.

¿Qué se necesita para elaborar un bolso con vaqueros?

Todo lo que necesitas son los vaqueros viejos o que no utilices, unas tijeras afiladas, una máquina de coser y, si quieres añadirlo, un forro para el interior, que te recomendamos si no quieres que los objetos puedan golpearse.

Nos ponemos manos a la obra con los vaqueros. Cortaremos el jean por los laterales, vamos a separar la parte delantera de la trasera. Usaremos de esta pieza de ropa solo la parte superior, cortaremos las piernas. Abrimos la costura central, desde la parte trasera hasta la cinturilla y repetimos la operación en la parte delantera. En este caso la abrimos hasta la bragueta. Centraremos de esta manera la costura para que quede una pieza recta. En este momento tenemos dos rectángulos. Cosemos estas piezas, en la parte delantera cosemos los bolsillos que no nos van a hacer falta, aunque podemos dejarlos si nos gustan. Cortamos la tela sobrante en el caso de que no nos quede un rectángulo exacto. Usaremos la tela de las piernas del pantalón para preparar los laterales. Cortamos estas piezas siguiendo el ancho que queremos darle al bolso. Dependiendo del uso que queramos darle será más o menos importante este paso.

A continuación, cose los laterales y la parte de abajo, uniendo ambos extremos y dándole su diseño al bolso. Puedes acompañarte de él en la universidad o reservarlo como un aliado para las escapadas a la playa.