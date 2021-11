Si has estado haciendo reparaciones o decoraciones en casa y te encontraste con cerámicas, sin duda sabrás lo complicado que es realizar agujeros en ellas, sin romperlas ni requerir de un taladro. Por suerte, existen algunas formas de hacer agujeros en la cerámica sin taladro, las cuales son prácticas siempre que no quieras dañarlos, por la razón que sea.

Entre los motivos para no romper las cerámicas hay muchos, y varios de ellos de peso, como el que estemos alquilando la casa o apartamento, el saber que no vamos a poder conseguir suficientes repuestos, y eso nos obligará a cambiar todas las cerámicas del ambiente en cuestión, etc.

El caso es que la industria de la construcción es consciente de esta dificultad y, por eso, ahora mismo podemos recurrir a algunas soluciones alternativas que nos permitirán realizar las modificaciones que queramos en el hogar, preservando las cerámicas al deshacerlas.

¿Cómo agujerear cerámicas sin taladrar?

Para hacer agujeros en cerámicas sin taladro, antes debes ser consciente de que si vas a colocar un accesorio en tu cocina o baño prescindiendo del taladro, éste tendrá que ser del menor peso posible, pues vamos a apostar por adhesivos que, si bien son de buena calidad, no soportan tanto como los tornillos o los clavos.

Autoadhesivos incorporados en los accesorios

Algunos accesorios de cocina y baño llevan sus propios autoadhesivos, los que podemos pensar que son suficientes para afrontar el peso del producto, pues el fabricante por algo los suma al paquete. No obstante, mejor que no te confíes, y si puedes reforzarlos, dormirás bastante más tranquilo.

Cinta adhesiva de doble cara

En el caso de que los accesorios no dispongan de un sistema de fijación propio, tienes la opción de comprar un poco de cinta adhesiva de doble cara, informándote bien y asegurándote de que será resistente a la humedad y al calor, que son condiciones típicas de esos espacios.

Adhesivos en pasta

Más duraderos que los anteriores, los adhesivos en pasta son una salida perfecta para los accesorios que ocupan una buena cantidad de centímetros contra tus cerámicas, ya que se pueden preparar, mezclando los componentes según las instrucciones, para que generen un pegamento firme.

Clavos adhesivos

Los clavos adhesivos son una de las últimas tendencias en construcción simple, un producto que ha ganado rápidamente popularidad por su sencillez, capacidad y eficacia, ya que funcionan como los clavos comunes, con una superficie adherida a la pared, que puede retirarse cuando ya no sea útil.