El formato MP3 no requiere presentación, ya que es el que usamos para reproducir gran parte de nuestra música y audios. Sin embargo, no todos los contenidos sonoros vienen en este formato. Más de una vez, debes transformarlos de otros a MP3 para poder reproducirlo sin problemas. Y en esta ocasión queremos enseñarte los pasos para convertir archivos FLAC a MP3 en casa.

La idea es que no tengas que recurrir a terceras personas para hacerlos, ya que hay diversos softwares que ofrecen soluciones a esa problemática. Básicamente, son herramientas que brindan un conversor de formatos integrado. Funcionan con numerosos archivos, así que conviene tener una a mano. No importa si prefieres descargarla e instalarla u optar por una alternativa disponible de forma online.

Pero, ¿qué es un archivo FLAC?

Ésta es una pregunta que seguramente te estarás haciendo, y los archivos FLAC son los Free Lossless Audio Codec. Se diferencian de los archivos MP3 porque no pierden calidad cuando se comprimen. El inconveniente es que no todos los reproductores actuales soportan el formato FLAC. Por el contrario, casi no hay reproductores que no sean compatibles con MP3. Por eso esta necesidad.

Es un tipo de archivo bastante utilizado cuando por ejemplo queremos comprimir un disco entero sin perder su calidad. Sería algo similar a los famosos archivos ZIP capaces de comprimir muchos archivos que luego podemos descomprimir sin problema alguno y sin que se pierda calidad de imagen o sonido.

Convertir archivos FLAC a MP3 con Format Factory

Si tienes que realizar este procedimiento a menudo, lo mejor es descargar e instalar un programa y tenerlo siempre a mano. Múltiples son las aplicaciones útiles en esos casos, pero te recomendamos decantarte por Format Factory por ser más versátil. Solamente hace falta descargarla desde este enlace, subir el archivo FLAC y elegir MP3 como formato de salida para el contenido.

Pasos para convertir un archivo flac a MP3

Varias son las aplicaciones gratuitas y programas que te puedes descargar en tu móvil o en el ordenador a través de las cuáles convertir archivos flac a MP3 de manera fácil

A online

Si no quieres instalar nada ya que sólo vas a convertir un archivo, puedes contar con webs como Convertio. Es parecido al procedimiento: subes el contenido en formato FLAC y escoges el formato MP3 para la salida.