Así debes destacar en una entrevista para un trabajo remoto

En estos días en los que la oferta de empleos freelance es cada vez mayor, el home office es una opción que muchas personas consideran para sus carreras. Es una alternativa plagada de ventajas como el estar en casa, no tener horarios fijos y poder viajar siempre que se quiera. Pero, para lograr ese puesto, para determinadas empresas o clientas, necesitarás estos consejos para destacar en una entrevista para un trabajo remoto.

El beneficio de no tener que ir obligatoriamente a una oficina también depende de la capacidad de convencer al empleador. Muchas veces, quienes forman parte de los Recursos Humanos en las firmas que contratan se fijan en el perfil de los candidatos.

Cómo destacar en una entrevista para un trabajo remoto

Recomendaciones

Primero, debes adaptar tu CV a la búsqueda de un puesto freelance a realizar desde casa, también tienes que seguir algunas sugerencias básicas para resultar atractivo en los contactos iniciales con tus futuros jefes. De ello dependerá obtener el empleo.

Luego, deberías saber es que, si bien vas a estar la mayor parte del tiempo en tu hogar, eso no significa que puedas estar en pijama. Sí es más cómodo, pero no son pocos los trabajos remotos que requieren de contactos diarios por videollamada, y debes estar presentable.

Por otro lado, intenta ser puntual y no adelantarte ni retrasarte mucho del horario en el cual se había acordado la reunión. Idealmente, deberías conectarte cinco minutos antes, anunciarte en la videollamada, y esperar pacientemente la conexión.

Y luego, por obvio que parezca, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para que la videoconferencia sea fluida y agradable. Esto quiere decir que tu red debe funcionar bien, sin microcortes ni interrupciones, y que no puede haber ruidos ni intromisiones molestas delante de la cámara que te está grabando. Lo mismo pasa con el audio: tiene que ser claro y nítido, sin anomalías.

Preparación

Al final, la cosa no dista tante de una entrevista presencial. Porque la persona responsable quiere igualmente verte, notará cómo te expresas, tu voz, lo que dices etc. Y las preguntas son también bien parecidas, pero potenciando ese valor de la distancia y seguridad de que vas a ser igual de responsable aunque no estés ahí presente.

Por tanto, vas a tener que prepararte igualmente la entrevista. Primero, vestirte de forma normal, ni muy formal ni tampoco en pijama como hemos dicho. Luego, preparar qué decir en cada caso, la experiencia, las empresas en las que trabajas y en las que colaboras ahora, ensalzar aquello más bueno que podemos ofrecer.