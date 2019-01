Dibujar un esqueleto es algo fácil de conseguir basando nuestro dibujo en figuras geométricas.

El dibujo a menudo parece como un arte que no es apto para todos. En cambio, siguiendo unos simples pasos es posible que aquellos que no saben cómo dibujar sean capaces de crear todo tipo de dibujos. Uno de estos, quizás para cualquier trabajo del colegio, es hacer un esqueleto de modo que no te preocupes si lo tuyo no es dibujar porque con esta guía de pasos que te vamos a explicar, sabrás cómo dibujar un esqueleto sin problema.

Cada tema que se dibuja en su totalidad debe seguir patrones precisos. En el caso específico de dibujar un esqueleto, debemos ir por cada parte de modo que una vez las veamos todas sobre el papel podamos verlo al completo. Veamos cómo hacerlo de una manera fácil.

Pasos para dibujar un esqueleto

En primer lugar, es necesario tener una hoja en blanco, un lápiz y una goma de borrar. Debes dibujar con trazos simples y flojos, de manera que puedas borrar en el caso de que te equivoques. Primera, arriba del papel en blanco dibuja un círculo pequeño para la parte superior del cráneo y un rectángulo superpuesto debajo del círculo. Agrega dentro del círculo dos óvalos diminutos para los ojos y conecta el círculo y el rectángulo con líneas curvas cortas. Borra las líneas adicionales dentro del cráneo. Dibuja un triángulo pequeño para la nariz y una forma de media luna para la boca. Para hacer el cuerpo tienes que dibujar una línea curva hacia abajo desde el cráneo. Esta será la columna vertebral. Agrega dos líneas cortas a través de la columna vertebral; una para los hombros y otra para la cadera. Necesitan estar un poco inclinadas para ayudarnos cuando dibujemos los brazos y las piernas más adelante. El siguiente paso consistirá en dibujar cuatro rectángulos estrechos para los brazos superior e inferior. Deja un espacio entre los rectángulos. Agrega círculos pequeños en todas las esquinas de cada rectángulo. Además, dibuja un círculo ligeramente más grande entre los rectángulos. Estos círculos ayudarán a dar forma a los huesos y también serán las articulaciones del esqueleto. Dibuja dos rectángulos pequeños para las manos. Añade líneas ligeramente dobladas para los dedos. Dibuja una serie de pequeños triángulos que vayan por la columna vertebral. Dibujar las costillas puede ser un poco complicado, pero si dibujas una V, te servirá para conecta la cadera y la parte superior de los brazos, lo que ayudará. Dibuja seis costillas en ambos lados de la columna vertebral. Las costillas son curvadas hacia arriba. Borra todas las líneas adicionales. Cuando quits las líneas entre los pequeños círculos y rectángulos en los brazos, comenzarán a parecer huesos. Dibuja la cadera como si fuera un cacahuete tumbado maní y agrega dos rectángulos para cada pierna. Los rectángulos no estarán pegados a la cadera, ya que queremos que nuestro esqueleto esté en movimiento. Ahora dibuja pequeños círculos para las articulaciones de las piernas como hicimos para los brazos. Agrega círculos para las articulaciones del tobillo y dibuja triángulos para los pies. Añade cinco óvalos pequeños para los dedos de los pies a cada pie. Borre las líneas adicionales de las piernas (de la misma manera que hicimos con los brazos). Agrega algo de color y tu dibujo de esqueleto está listo.

Pasos para dibujar la cara de un esqueleto