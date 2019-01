Quitar chicles de los muebles puede parecer imposible pero hay formas muy eficaces de hacerlo

Los chicles son un buen entretenimiento cuando los tienes en la boca, pero una pesadilla cuando se te pegan en el pelo, en la ropa, en el zapato o en los muebles, por ejemplo. ¿Quieres saber cómo quitar chicles de los muebles? Sigue leyendo y toma nota de algunos remedios caseros para lograrlo con éxito.

Remedios caseros para quitar chicles de los muebles

Hielo

Envuelve un cubito de hielo con un paño o toalla y aplica ese frío en el chicle pegado. Frota suavemente durante unos minutos, que el hielo recorra toda la parte con el chicle. Pasados unos minutos, verás que te resulta sencillo quitar la goma de mascar con una espátula.

Agua caliente

Hierve agua y empapa con ella un paño para después pasarlo por el chicle. Hazlo durante unos minutos y verás que se ablanda, así que coge un cuchillo y rasca el chicle para poder quitarlo, podrás hacerlo fácilmente la estar caliente. Si es un mueble muy delicado, utiliza un cepillo de dientes en vez del cuchillo para no dañarlo.

Plancha

Si el mueble está tapizado o tiene alguna pela, el mejor método para quitar el chicle es aplicando calor con la plancha. Pon un cartón sobre la tela al otro lado del chicle, no pongas la plancha directamente ya que eso estropearía la plancha.

Disolvente

Si con lo anterior no has podido puedes probar con disolvente, pero debes hacerlo con mucho cuidado ya que si no sabes manipularlo puedes dañar el mueble fácilmente. Aplica directamente sobre el chicle y deja que actúe durante unos minutos, verás que empieza a despegarse solo poco a poco. Raspa con un cepillo de dientes para retirar todo el chicle.

Vinagre

Si no quieres arriesgar con el disolvente, puedes probar con el vinagre, un ingrediente que es un potente limpiador para el hogar. Calienta un poco de vinagre y aplícalo sobre el chicle. Deja que actúe durante unos 3-5 minutos y utiliza un cepillo de dientes para raspar y eliminar la goma de mascar.

¿Conoces algún otro remedio casero para quitar chicles de los muebles?