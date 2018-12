Todas las claves para ser capaz de pasar los exámenes psicométricos para cualquier entrevista de trabajo

Cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, es posible que nos sometan a una prueba o exámen con el que la empresa puede elaborar un mejor perfil de sus candidatos. Veamos a continuación, paso a paso y de manera fácil, cómo pasar los exámenes psicométricos.

Los exámenes psicométricos son un tipo de prueba que se realizan de manera habitual en la selección de personal de algunas empresas. Estos exámenes no dejan de ser un proceso estándar y científico a través del cuál se puede medir las capacidad intelectual de una persona y a la vez, evaluar su personalidad. Dependiendo de cada empresa, realizar con éxito este tipo de prueba nos puede garantizar el trabajo ya que para ellas supone algo muy importante para asegurarse del tipo de empleado al que van a contratar. Lo malo es que para hacerlo suele darse un tiempo limitado, de modo que ante la presión de tener que contestar preguntas de todo tipo, el candidato puede ponerse nervioso y acabar fallando. Por ello, guíate para poder superar este tipo de examen sin problema con estos pasos que te ofrecemos.

Pasos para pasar los exámenes psicométricos

Infórmate del tipo de prueba al que te enfrentas: Los exámenes psicométricos pueden ser variados de modo que si tienes oportunidad, será bueno que te informes antes de hacerlo qué tipo de test vas a realizar, algo de lo que te pueden informar desde el departamento de recursos humanos o también puedes buscar algunos modelos por internet y prepararlos de manera que de alguna manera sepas a lo que te enfrentas. Practica con tests online: Como decimos, puedes buscar exámenes psicométricos por internet (incluso tenemos webs especializadas en ellos) y de este modo podrás medir no solo tus resultados, sino también practicar el tiempo que tardas en hacerlos. Refuerza los temas que más te cuestan: Los exámenes psicométricos hacen referencia a diversos aspectos tanto de la inteligencia como de la personalidad. Si buscas pruebas online para practicar, valora en qué preguntas o temas fallas más y practica de manera especial para no fallar el día en el que tengas que superar el exámen real. Reduce el tiempo de practica: A medida que vayas practicando con los exámenes psicométricos que encuentres por internet, debes ir reduciendo el tiempo de respuesta. Puede que con los primeros tardes mucho, pero si practicas con varios exámenes acabarás por alcanzar un ritmo que debe ser más rápido con cada test. Piensa que en este tipo de exámenes, se hacen pruebas de personalidad, test de inteligencia y también pruebas de habilidades. Todo ello te llevará a tener que responder (marcando en casillas) muchas preguntas por lo que respira, lee bien lo que dice el enunciado, las respuestas y todo ello controlando el tiempo. Ten una mente abierta ante las preguntas: Como decimos, existen varios tipos de exámenes psicométricos de modo que debes prepararlos a partir de ejemplos o de los que encuentres en internet, aunque en algunas empresas introducen preguntas que quizás no tengan nada que ver con lo que esperabas (por ejemplo sobre religión), de modo que debes estar preparado y esperar que te pregunten de todo. Relájate y medita antes de enfrentarte al examen: Cuando llegue el día de la entrevista y del exámen es mejor que te relajes y hayas descansado bien el día anterior. Debes acudir a la prueba sin pensar en que vas a hacerlo mal o que vas a fallar sino pensando en hacerlo lo mejor posible y procurando no ponerte nervioso.

Hacer un examen psicométrico no es determinante al 100% para que te elijan para un trabajo, pero si debes enfrentarte a uno piensa que es porque la empresa lo tiene muy en cuenta. La clave es no ponerse nervioso y no perder el tiempo en preguntas que quizás te hacen dudar.