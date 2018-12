Si deseas poder ver las cuentas de Facebook de tus amigos, pero te resistes a crearte una cuenta, siempre tienes la opción de entrar sin registro

¿Cómo entrar en Facebook sin registrarse? Si deseas poder ver las cuentas de Facebook de tus amigos, pero te resistes a crearte una cuenta en esta red social o no quieres que nadie sepa que miras determinadas cuentas, siempre tienes la opción de entrar sin registro tal y como explicamos en la guía de pasos a continuación.

Para poder entrar en Facebook y poder buscar a personas, escribir mensajes o compartir fotos, es necesario que te crees una cuenta como seguramente ya debes tener, pero puede ocurrir que no quieras que alguien vea en concreto que le has buscado (algo que le aparecerá en sus sugerencias de amigos si lo haces desde tu cuenta), o sencillamente no deseas que tu cuenta personal tenga nada que ver con las consultas profesionales que haces. Entonces, veamos cómo podemos entrar en Facebook sin la necesidad de un registro.

Pasos para entrar en Facebook sin registrarse