Si tienes una mancha de gambas y no sabes cómo eliminarla, te mostramos varios remedios caseros para hacerlo

Las gambas son irresistibles gracias a su sabor y por aportar muchas vitaminas, pero lo cierto es que mancharse con ellas mientras las cocinas o las comes también es algo habitual, por lo que si alguna vez has pelado una gamba y te ha saltado su salsa o quizás estabas cocinando una receta de caldo de gambas, no te alarmes y sigue esta guía de pasos donde de manera sencilla te explicamos cómo eliminar manchas de gamba.

De por sí, las gambas tienen un pequeño suco o líquido que si cae sobre un mantel o sobre la ropa, puede acabar por arruinar la tela ya que es una mancha algo complicada de eliminar. Por lo pronto, lo primero que debes hacer cuando te manches con una gamba, será humedecer la mancha y proseguir con alguno de los remedios naturales que ahora te enumeramos ya que si la dejas secar, posiblemente te sea imposible quitarla.

Pasos para eliminar manchas de gamba