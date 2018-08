Siempre se ha dicho que todos tenemos un alma gemela, una persona con la que compenetrarte a muchos niveles, con la que sentirte realmente especial y que te aporte plena felicidad. ¿Quieres saber cómo reconocer a tu alma gemela? Sigue leyendo y descubre las claves para hacerlo.

Almas gemelas

Hay muchas personas que no creen en lo de las almas gemelas, que no le dan credibilidad al hecho de que en cualquier rincón del planeta haya una persona a tu justa medida en todos los sentidos. Se le llame almas gemelas o no, lo cierto es que sí existe esa persona destinada para ti, y tú para ella.

Un alma gemela no tiene por qué ser una pareja, puede perfectamente ser una amistad, o un familiar. Esa conexión y las cosas de la que hablaremos a continuación son todas emocionales, en ningún momento se le da protagonismo a lo físico, que eso sí es exclusivo de la pareja.

Pasos para reconocer a tu alma gemela

Conexión: tu alma gemela será sin duda una persona con la que sientas una conexión emocional muy grande incluso sin apenas conoceros. Es como si hubiera un fuerte sensación de que ya os conocéis, algo muy familiar, como si realmente tuvierais un importante pasado y os volvierais a encontrar. Cuando estáis juntos sientes una gran comodidad e intimidad, una total libertad en todos los sentidos. Amistad: aunque muchas personas dicen que una relación de pareja no puede ser con dos personas que tienen una gran amistad, lo cierto es que las mejores relaciones son aquellas en las que la hay. Personas que están cerca de ti y confías en ellas para ser tus amigas, esa conexión especial, esa confianza… con tu alma gemela debes pasar por ese proceso antes de darte cuenta de que lo es. Será tu apoyo ante cualquier circunstancia, te aconsejará de forma sincera y hasta de los malos momentos sacareis unas buenas risas. Respeto: muchas personas que pasan por tu vida intentan cambiarte, intentan que seas diferente en algún aspecto, que lo mejores según su pensamiento. Con un alma gemela eso no pasará, nunca te va a decir que tienes que cambiar, te respetará de forma profunda tanto en las virtudes como en los defectos. Te aceptará de forma incondicional, seas como seas. Futuro: tu alma gemela tendrá una visión de futuro similar a la tuya, querrá las mismas cosas, el mismo estilo de vida… una persona que no comparte contigo los objetivos en la vida difícilmente podrá tener una conexión tan especial como para ser tu alma gemela. Motivación: otro detalle para reconocer a tu alma gemela es también la motivación que ejerce en tí, la manera en la que te alienta y te apoya en todo lo que emprendes para que puedas triunfar y conseguirlo. No importa la meta, te animará y acompañará durante todo el camino, alcances la meta o no. Te ayudará a luchar por tus sueños, siempre. Obstáculos: una parte muy importante para darte cuenta de que estás ante tu alma gemela es la forma de afrontar los obstáculos que aparecen, los conflictos que se generan. No importa que haya problemas familiares, laborales, personales, financieros… siempre se encuentra una manera para resolverlos y afrontarlos unidos. Confianza: dos almas gemelas confian la una en la otra de forma incondicional, en cualquier aspecto de la vida. La confianza es muy importante en cualquier tipo de relación, y en una tan importante como la de dos almas gemelas fluirá prácticamente sola desde el primer momento. Ser uno mismo: ante tu alma gemela siempre te mostrarás tal cual eres, con el estado de ánimo que tengas en cada momento, sin fingir, sin aparentar, sin mostrar cosas que realmente no son. Con tu alma gemela te sentirás tan a gusto y en calma que no necesitarás ni pensar en lo que dices o haces, todo fluye de manera natural.

¿Has conocido ya a tu alma gemela?