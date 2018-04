Cómo hacer mesas dulces para bodas

Si estás pensando en celebrar tu boda, seguro que habrás pensado en el traje del novio, el vestido de la novia, los invitados y como no, el banquete, pero te sugerimos además que conozcas la última tendencia en celebraciones que corresponde a tener mesas dulces, las cuál atraerá la atención de todos tus invitados. Si no sabes lo que son todavía te las presentamos a continuación además de daros las mejores ideas para hacer mesas dulces para una boda.

Qué son las mesas dulces de bodas

Las mesas dulces para bodas parece que se han acabado imponiendo como tendencia en las bodas de todo el mundo. Aunque en este tipo de celebraciones el momento culmimante tras el sí quiero se da en el banquete, con el corte de la tarta nupcial, hoy en día además parece que se impone el colocar una mesa o varias, repleta de dulces de todo tipo.

De este modo, los invitados a la boda, pueden degustar dulces, al margen del menú de boda que se les sirva y la elección para estos suele ser de lo más variada.

Tu mesa de dulces para boda puede ser como decimos una única mesa decorada para la ocasión, colocada en un punto central de la celebración y repleta de dulces que gusten a los novios y a los invitados, o pueden ser varias mesas juntas en el que disponer de un gran banquete de dulces de todo tipo desde gominolas y “chuches” que deleitarán a los más pequeños hasta otros postres como cupcakes, pequeños trozos de tartas variadas, macarons o de hecho cualquier cosa que se nos ocurra siempre y cuando sea dulce.

Cómo hacer una mesa o mesas dulces para bodas es fácil si tienes claro qué dulces vas a elegir, y de qué modo va a ir dispuesta, pero para que tengas inspiración, nada como guiarte con estas ideas que te ofrecemos a continuación.

Ideas para hacer mesas dulces para bodas

Veamos ahora algunas ideas para hacer mesas dulces para bodas y disfrutarás sin duda, de la mejor de todas.

1.Elige bien la mesa

Primero de todo hay que pensar en la mesa o mesas. Lo cierto es que podemos encontrar mesas de todo tipo pero es necesario que de alguna manera, esta se adapte al estilo que deseamos para nuestra boda y sobre todo que sea una mesa en la que nos quepa todos los dulces que hemos pensado.

Podemos encontrar de hecho, mesas que son específicas para soportar el peso de un pastel de varias plantas y los dulces que coloquemos en ella. Puedes preguntar en el sitio donde vas a celebrar el banquete donde seguramente te asesorarán bien.

2. Decora la mesa con distintos colores

Varía la forma y el color de los platos, bandejas o soportes en los que tendrás los postres, para crear una bella presentación. Además debes elegir un mantel que sea de un color acorde al resto de la decoración de la boda o que vaya con los postres y dulces elegidos.

Por ejemplo si haces una mesa de dulces toda repleta de gominolas de colores llamativos, es mejor un mantel en un tono suave, mientras que todo lo que sean dulces con natas, merengues o cremas, pueden combinar bien con un mantel de un color más llamativo o incluso dorado.

3. Apuesta por centros de mesa con dulces

Por otro lado, cualquier mesa de boda requiere un bonito centro de mesa que puede ser de flores, pero en el caso de las mesas de dulces, tenemos la opción de colocar un centro de mesa a partir de dulces. Como idea podemos deciros que si colocas unos cuantos macarons formando una montaña sobre una bandeja con soporte y esta la cubres con una tapa o urna de cristal, conseguirás un bello centro de mesa que además tus invitados podrán degustar.

4. No acumules los dulces todos juntos

En cuanto a cómo se colocan los postres en tu mesa para dulces, variará en función de la cantidad que tengas de esto. Eso sí, podemos deciros que para una mayor consistencia visual, organiza los dulces por grupos del mismo tipo y sabor , para evitar dar una impresión confusa.

5. Sigue los consejos de profesionales y haz caso a los gustos de los invitados

En particular, sigue los de un pastelero que te pueda asesorar sobre la conservación de los dulces, a temperatura ambiente y presentación, y los de tu organizador de bodas y su florista con respecto a las decoraciones.

Por otro lado ten en cuenta el gusto de todos, el tuyo, el de tu pareja y el de los invitados, para lograr así una mesa de dulces que sirva como centro de atención en un día tan especial como el de tu boda. Piensa que la mesa para dulces no suele presentarse o tocarse hasta que ya hemos comido todo el menú de boda, así que si no quieres invitados que te digan que están llenos y no pueden más, nada como sacar dulces a los que les sea difícil resistirse o al menos tener la tentación de llevárselos a casa para degustarlos a posteriori.