Pedro Acosta: «Márquez dice muchas cosas, pero yo me enfoco en mí»

Pedro Acosta atendió a OKDIARIO antes del Gran Premio de España de MotoGP, en el trazado de Jerez-Ángel Nieto. El Tiburón de Mazarrón se ha convertido en la gran sensación de la categoría reina en su debut tras las primeras carreras. Son muchos los que han elogiado el rendimiento del piloto de GasGas, incluso Marc Márquez lo llegó a comparar con Rossi, Lorenzo, Pedrosa y Stoner, pero Acosta se mantiene los pies en la tierra y se centra en él y en seguir mejorando. Respecto a su futuro, el joven de 19 años no se casa con nadie y quiere «darle a todo el mundo el respeto de escuchar».

Pregunta.- Ha entrado en MotoGP por la puerta grande y eso que apenas llevamos tres carreras. ¿Se esperaba hacer un inicio tan bueno?

Respuesta.- No, seguramente, creo que ni yo ni nadie se lo esperaba. No, porque al final, como te digo, el inicio de Moto2 no fue fácil, que fue la primera moto grande o moto que iba muy rápido. Luego el inicio de MotoGP, el test de Valencia, no fue fácil. No estaba muy lejos, pero estaba el 18. Creo que nadie se lo esperaba. Es verdad que ya de Valencia a Malasia el primer día que me subí a la moto, el cambio fue muy grande. Al final mantener un contacto muy cercano con el equipo para ser realista de dónde hay que mejorar, porque al final esto no se trata de ir rápido en los entrenos, se trata de mejorar las partes para yo aquí rápido. Dimos pasos muy importantes y poquito a poco que estamos echando más horas en la moto de MotoGP estamos entendiendo qué nos hace falta y todo. Estamos afinando todo un poco para poquito a poco ser más competitivo.

P.- Lleva dos podios consecutivos: un tercero y un segundo… Lo siguiente ya es la victoria. Algunos le dan como favorito aquí en Jerez.

R.- Hablar es muy fácil y hablar diciendo yo sabía que, es todavía más fácil. Entonces vamos a tener los pies en el suelo. Yo siempre lo comparo con el primer año de Moto2 y me di, hablando claro, una hostia muy gorda queriendo ganarlo todo muy rápido. Vamos a tener los pies en el suelo. Que hacemos un fin de semana como el de Austin, genial, que no sale tan bien o no sale directamente, experiencia que nos llevamos al bolsillo. Esto va a ser a base de prueba y error, pero cuantos menos errores hagamos y más firme sea nuestra base, mejor.

P.- Lorenzo ya dijo que ganaría aquí y Pedrosa asegura que no lo ve imposible.

R.- ¿Sabes cuál es el problema de venir a Jerez? Que tenemos a un tal Dani Pedrosa que no viene a pasearse. Viene con los deberes hechos y apretando mucho. Intentaremos aprender mucho de él. Y, mira, si podemos dar una sorpresa, ojalá.

P.- Dice él que quiere aprender de usted, que a ver si le da rueda.

R.- No, no, yo tengo que aprender muchas más cosas de él que él de mí.

P.- No para de hacer historia en MotoGP. Acaba de llegar y ya se ha convertido en el más joven en hacer dos podios consecutivos. ¿Cuál es el techo de Pedro Acosta?

R.- Esperemos que falte mucho para llegar a ese techo. Al final, creo que poquito a poco estamos haciendo las cosas bien, estamos construyendo una base muy firme desde abajo, que es lo que yo vine muy focalizado después del duro inicio de Moto2 de 2022. Vine muy focalizado en que las cosas desde abajo se tienen que hacer bien, y hacer una base muy firme para que el edificio crezca recto. Si te fijas en ese 2022 no estaba muy claro, no lo estaba haciendo bien, de golpe gané una carrera y para mí ya ese edificio creció así. Ya en 2023 conseguimos enderezar eso. Entonces bueno, creo que no hay que fijarse en la historia, creo que no hay que fijarse en los podios. No creo que haya que fijarse en resultados, sino solo en venir, mejorar comparado a la carrera anterior y poquito a poco hacer esa base de la que te digo para el día que estemos preparados para ganar una carrera o pelear por algo más importante, que estemos preparados de verdad.

P.- Dijo Marc el otro día que le recordaba a grandes nombres como Rossi, Pedrosa, Lorenzo y Stoner. ¿Qué supone para usted que una leyenda como Márquez le mencione en la misma frase que leyendas como esas?

R.- Marc Márquez dice muchas cosas. Al final estoy enfocado en mí, en lo que yo pienso de mí y en lo que yo pienso de cómo estamos creciendo poquito a poco. Creo que si poquito a poco podemos ir dando esos pasos y acercándonos a los mejores, porque por ahora hay gente que es mejor que yo, ya no te voy a decir uno, te voy a decir cinco, seis o siete tíos que son más rápidos que yo, que ahora mismo están mejor preparados que yo. Si poquito a poco podemos ir haciendo esos pasos para acercarnos, estaremos contentos.

P.- Hay quien dice que incluso podría luchar por el Mundial este año.

R.- La gente habla mucho, es muy fácil hablar y tenemos que ser realistas de dónde estamos. Yo ahora mismo estoy cuarto del Mundial. Es muy bonito, hemos hecho podio, pero no sé lo que va a pasar el viernes. Y si el viernes ya estoy fuera de la Q2 va a ser difícil, y si no me meto en la Q2 va a ser muy difícil hacer la carrera bien el domingo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien para llegar al punto que queremos.

P.- ¿Y a largo plazo, lo ve? ¿Se podría decir que es un objetivo?

R.- Bueno, creo que estamos trabajando muy bien con el equipo y con toda la gente que envuelve este proyecto, de KTM, de GasGas o de Pierer Mobility, llámalo como quieras. Entonces poquito a poco me gustaría ir creciendo en esta familia, o en esta marca, e ir subiendo escalones.

P.- ¿Le ha dado algún consejo Márquez?

R.- Marc pocos, porque recuerda que compite conmigo. Nos está ayudando mucho tener a Dani al lado. Es una persona que por su físico, por su experiencia o por sus vivencias, ve las cosas un poco diferentes de lo que las puedo ver yo con 19 años o de lo que lo puede ver un ingeniero que está en la fábrica. Y tener ese punto de vista de centrarte en esto, esto déjalo como secundario y estas cosas creo que me está ayudando para saber priorizar sobre todo, porque al final tenemos que entender que en MotoGP tenemos tantos parámetros, tantas cosas, que es muy fácil perderse o priorizar de una manera que no es correcta.

P.- Siempre dice «yo no soy Marc Márquez, soy Pedro Acosta» y vaya si lo ha demostrado. Ahora mismo parece más un veterano que un rookie.

R.- Bueno, al final viene de pasármelo bien, viene de que la moto está yendo muy bien, viene de que están haciendo el trabajo muy bien, viene de que me están guiando por el camino correcto. Entonces, si poquito a poco podemos seguir por este camino, mejor que mejor.

P.- ¿Cómo está llevando todos estos elogios que le están viniendo ahora? Parece que no le afecta la presión.

R.- La presión al final es una palabra. Es algo que es psicológico. Intento hacer oídos sordos. Al final hay que escuchar más a la gente que te critica que a la gente que te elogia. Cuando uno gana todo el mundo sabía que iba a ganar, pero es muy difícil ahora mismo, al punto que estamos que alguien venga y diga te has equivocado o esto lo has hecho mal o te has comportado mal en esta situación. Hay que escuchar a esa gente, que es la que tenemos alrededor y muy cerca.

P.- ¿En qué ha cambiado el Pedro Acosta campeón de Moto2, el que empezó en el test de Valencia, hasta ahora?

R.- Que soy más viejo que antes (risas). No ha cambiado nada. Al final sigo con mis tonterías, sigo con mis líos, sigo con mi furgoneta, sigo con mi casa en la playa. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida?

P.- ¿Diría que esa es la clave de su éxito?

R.- Hay que saber qué es la vida. Y hay que saber dónde la gente sufre de verdad. Yo veo cada día a gente dejarse la vida en el agua por traer un plato de comida. Y veo gente dejarse los cuernos en un campo cogiendo tomates por 3 € la hora. ¿Me explico? Y eso es la vida de verdad, no lo que nosotros estamos viviendo. Lo que nosotros estamos viviendo es un lujo, es algo que no es real. Nadie de los chicos con los que yo iba al instituto pueden decir tengo la vida que tiene Pedro. Porque uno está trabajando en un bar, otro está trabajando en no sé dónde y esa es la vida real y eso es lo que no hay que olvidarse.

P.- ¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

R.- No hay objetivo.

P.- Tengo entendido que KTM le ha hecho una gran oferta, pero también Ducati ha llamado a su puerta. ¿De qué color le veremos el año que viene? ¿Naranja o rojo?

R.- Creo que siempre hay que darle a todo el mundo el respeto de escuchar. Si han venido a buscarte es algo que es de respetar. Al final estoy muy contento donde estoy. Estoy muy contento de cómo me han estado llevando estos cuatro años en la marca. No sé lo que pasará conmigo el año que viene. No sé qué pasará conmigo de aquí a cuatro meses, pero lo que sé es que estoy muy contento. El tiempo dirá dónde nos vemos.

P.- ¿Le da prioridad a KTM?

R.- Le doy prioridad a mi corazón.