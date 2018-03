Cómo barnizar madera en sencillos pasos

Ahora que te has decidido a reciclar esos viejos muebles, resulta que no sabes barnizar manera, y aunque no es difícil, también tiene su truco, y aquí, vamos a enseñártelos. Porque si te gusta el bricolaje, también sabrás que barnizar madera es de las actividades más habituales entre todos los que se dedican a estas manualidades, ya que, mejora de manera significativa la apariencia de los objetos viejos, que llegan a parecer nuevos. ¿Quiere aprender?

Barnizar madera en función del tipo

Ninguna madera es igual de porosa, y por eso, deberás conocer bien las características del material a barnizar, y a partir de él, elegir el barniz adecuado. Ten en cuenta, que a mayor nivel de porosidad, más cantidad de barniz tendrás que emplear, a fin de que toda la superficie quede bien cubierta.

Si la madera es vieja, hay que limpiarla antes de empezar a aplicar el barniz. Para ello, tenemos que lijar bien antes, y a continuación, limpiar con detergente, para eliminar cualquier resto anterior.

En cuanto a la brocha, utilizaremos una grande y plana, y un pincel pequeño y redondo para los detalles. Y la cantidad de barniz a aplicar, sería, más o menos, 1kg por cada 10m³.

Barnizar madera paso a paso.