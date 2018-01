Localización

Busca un lugar que le guste a todos los asistentes a la fiesta. Se le suele dar esta tarea al mejor amigo del novio o al padrino. Podéis celebrar la despedida en varios sitios: en una casa, en un restaurante que sea atractivo, en un bar, en un hotel, en un local de ambiente, etc. Las despedidas más divertidas son las temáticas. Si la celebras en una casa se puede contratar a una chica que haga un baile (siempre que al novio no le vaya a disgustar). Hay personas que prefieren ir a un club nocturno, pero esto es algo muy personal y a todos los asistentes no les va a gustar. De todas maneras, este tipo de sitios están pasados de moda y si lo que buscas es sorprender al novio de esta forma no lo vas a conseguir.