Ni Cáncer ni Escorpio: éstos 5 signos del zodiaco se van a llevar un palo en noviembre

Llevarse un palo en noviembre es algo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente la astrología tiene mucho que decir, estos signos del zodiaco lo van a pasar realmente mal. Son tiempos de empezar a prepararse para lo peor, quizás con el horóscopo podamos saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en un mes de noviembre que ha sido especialmente complicado en estos días que tenemos por delante. Lo que queda del mes, puede que sea incluso más desfavorable.

Hay unos signos del zodiaco que se van a llevar una sorpresa en temas del amor. Son días en los que tocará empezar desde cero, de la mano de una serie de acontecimientos que quizás nos acabarán revelando una novedad destacada. Es hora de decidir qué es lo que nos está esperando y afrontarlo o, simplemente, ser conscientes de una realidad que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo, de una manera o de otra, tocará ponerse manos a la obra con ello. Atrévete a descubrir qué te está esperando si formas parte de este horóscopo de malas vibraciones.

Aries lo tuyo no es el amor

Tienes que afrontar determinados cambios que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después. La situación puede ir cambiando y llegar para ser insostenible. Cuando ya no puedes hacer nada más que despedirte de lo que has tenido, tocará hacer algo para cambiar de una forma o de otra. Seguro que hay algo mejor esperándote, eres una persona muy familiar que suele exponerse a algunos ingredientes que debe controlar de una forma o de otra.

Tauro tu relación pende de un hilo

Intentar sostener algo que no se sostiene es tu especialdad. Tiene una capacidad enorme de manipular y eso se nota cuando debe hacer que su pareja permanezca a su lado. Pero cuidado, no es algo que puedas hacer para siempre, sino más bien todo lo contrario. Es el momento de intentar atender determinados cambios que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después en tu relación. Tocará soltar las riendas si lo que realmente necesitas es tener a ese alguien a tu lado que entienda todo lo que haces y más. Este noviembre puede ser el del final de una relación que terminará de forma casi inmediata.

Aries tu familia no es suficiente

Aguantar por una familia que parece que has pensado en empezar a crear determinadas alegrías que pueden acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Vas a tener que afrontar una situación complicada. Tus ansias de progresar quizás hasta ahora no han acabado siendo de la misma forma que antes. Son tiempos de ser sincero y aunque te duela por tu familia, debes empezar a pensar en todo lo que tienes por delante, de una manera o de otra. Las cosas siempre acabarán siendo de una forma que quizás no debes dejar escapar.

Sagitario vas a querer volver atrás en el tiempo

Las cosas son siempre como son y no las puedes cambiar. Pudiste huir de esta relación tóxica, pero por desgracia lo que acabaste obteniendo es un cambio de ciclo que acabará siendo el que marque un antes y un después. De la mano de algunos detalles que pueden acabar siendo muy distintos. Es sólo cuestión de tiempo que todo salte por los aires, estamos deseando hacer realidad un cambio de ciclo destacado en muchos aspectos. Por lo que, habrá llegado el momento de intentar ser realista, no puedes evitar lo inevitable, por lo que, siempre es mejor que empieces a ser claro. Mejor que tengas en mente ese resultado que quizás hasta ahora no hubieras ni imaginado. Son días de apostar claramente por ciertos elementos que podrás poner en práctica.

Leo tendrás que dejar de ser el único

La poligamia no forma parte de tu día a día, sino que puede acabar siendo lo que realmente te haga feliz. Si de esta manera puedes apostar claramente por una relación que no deseas, rápidamente te sentirás estafado. Cuando llegue el momento de abrir los ojos, será mejor que estés preparado para lo peor. Acabarás obteniendo aquello que realmente deseas, pero a su tiempo. Una relación monógama que te convertirá en el centro de todo y hará realidad, todo lo que deseas y más, con un pequeño esfuerzo que te situará en lo mejor de una serie de procesos que serán fundamentales en muchos aspectos. No te desanimes o sigas en una relación que no es la que deseas. Si quieres algo es cuestión de seguir intentándolo hasta que encuentres aquello que realmente te hace feliz. Tienes mucho que ofrecer, no lo malgastes.