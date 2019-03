Horóscopo diario del 3 de marzo 2019: predicción en el amor y trabajo

¿Quiéres saber cómo será tu horóscopo para hoy 3 de marzo? Conoce todo lo que te deparan los astros ya seas Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis, en el amor, dinero, trabajo y salud. Descubre la predicción del horóscopo diaria a continuación.

Aries

Algo no va a estar bien en el amor y en las relaciones interpersonales. Debes evitar caer de nuevo en el caos sentimental de los meses anteriores. Intenta lanzarte a las aventuras solo si vale la pena, de lo contrario, podrías arriesgarte a pagar el precio. La presencia de Júpiter en tu signo indica que ha llegado el momento de probar nuevos caminos de estudio o nuevos proyectos en el lugar de trabajo. En el día de hoy podrías experimentar además problemas estomacales. Cuida bien la comida. Si estás siguiendo una dieta, pronto apreciarás los resultados.

Tauro

La Luna junto con Venus en cuadratura con su signo podría generar un poco de tensión en tu vida amorosa: si tanto tus amigos como tu pareja se sienten descuidados, tal vez debería comenzar a pensar en sus prioridades y dedicarles tu compañía hoy domingo.

Géminis

El amor será protagonista para los Géminis en el día de hoy. Para aquellos que están sufriendo una crisis, desde el sábado 2 de marzo, todo puede comenzar de nuevo. Hoy domingo puedes tener algunas reuniones especiales, pero el mes de marzo generalmente te dará mucha fuerza, especialmente en el nivel de las emociones. En cuanto al trabajo, habrá que incurrir en algunos gastos que podrían causarte un poco de nerviosismo. Tendrás que tratar de evitar analizar todo obsesivamente, de lo contrario te encontrarás con problemas psicosomáticos. A partir de hoy comienza una fase de recuperación desde el punto de vista psicofísico.

Cáncer

La Luna y Venus han dejado de oponerse, lo que reducirá en gran medida tu vida amorosa: es hora de dar un paso adelante en una relación particular que está muy cerca de su corazón. El trabajo podría hacer que te concentres demasiado en un proyecto de futuro, pero aprovecha este domingo para dedicarte a lo importante que es a ti mismo, tu salud y esa persona especial.

Leo

Leo es mejor que opte por la vía de la relajación hoy domingo ya que en los próximos días se esperan momentos de tormenta, sobre todo desde un punto de vista sentimental. Sólo las parejas más sólidas pueden soportar grandes presiones. En las historias que funcionan será apropiado dedicar el día ha hacer un balance de la situación y aclarar los aspectos negativos. En el trabajo te sentirás un poco decepcionado por alguna contrariedad inesperada. Es recomendable también que comiences un tratamiento purificador también porque te has descuidado un poco. Será un día favorable para visitas y amigos.

Virgo

Mercurio, tu planeta guía, en el signo opuesto, te exhortará a no confiar en las promesas de una persona desconocida tan fascinante como sinvergüenza: si no todo lo que reluce es oro, existe la posibilidad de que algunos se identifiquen con ello , de modo que te será fácil saber quien pretende engañarte. Dedica la jornada a observar, y actuar en consecuencia.

Libra

Desde ayer la influencia de Venus te ha vuelto más activo. Libra ha pasado por una fase de serios desacuerdos, y hoy domingo llega al momento de la batalla y dedicarte después a un descanso merecido. Las discusiones de pareja que has tenido últimamente también llegarán hoy a su fin, parea bien o para mal. En el trabajo, tratar de no posponer ese proyecto importante por pereza. Algunas discusiones familiares podrían socavar su estado de ánimo.

Escorpio

La Luna en Acuario, en conjunción con Venus en cuadratura con tu signo, podría traer un poco de tensión en las relaciones con amigos y familiares. Intenta cambiar el tamaño de los contrastes si no deseas crear un vacío a su alrededor.

Sagitario

Algunas dificultades pueden surgir en las historias de amor que acaban de nacer. La atmósfera podría enfriarse y también podrían surgir discusiones importantes. Si estás esperando que una amistad se convierta en algo más, tendrá que esforzarte más. En el entorno que te rodea hay alguien que no te lo dice correctamente. Muchos de vosotros podéis tener una importante oportunidad de trabajo, que no dejar escapar. También es un momento ideal para comenzar un nuevo pensamiento. Con la ayuda de un experto, puede resolver un problema que le ha estado afectando durante algún tiempo.

Capricornio

Mercurio en Piscis, te dará una idea agradable y original para proponer a tus amigos que pasen un domingo diferente de lo habitual. No tengas miedo de ser demasiado atrevido: el efecto sorpresa hará maravillas.

Acuario

Algunas de tus ambiciones no tendrán límites ahora que Venus está por ingresar a tu signo. Tu horóscopo te impulsará a dar más espacio a todas esas cosas que son nuevas no solo en el trabajo sino también en el amor. La vida te dará más fuerza, especialmente para cambiar, y enfrentar nuevos caminos ya no te asustará. En el trabajo deberás mostrar una mayor fortaleza hacia el entorno que te rodea. Una tarea reciente que te ha sido asignada te llenará de orgullo. En cuanto a la salud, deberás prestar atención al enrojecimiento de la piel. El estrés y el cansancio serán tus enemigos hoy domingo.

Piscis

El Sol en tu signo, te ayudará a planificar una serie de iniciativas brillantes que se ofrecerán en el trabajo en los próximos días: aprovecha la calma del domingo para organizar las ideas en orden de prioridad.