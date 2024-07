Horóscopo hoy lunes 22 de julio: el karma afectará negativamente a estos signos del zodiaco

Este horóscopo de hoy lunes 22 de julio nos encontramos con un Karma que afectaré negativamente a estos signos del zodiaco. Nunca podemos estar preparados para enfrentarnos a una serie de elementos que llegarán sin avisar. Sin duda alguna hay una energía que tenemos en nuestro poder y se va moviendo a gran velocidad. Toca empezar a prepararse para atender determinados aspectos de nuestra vida que quizás no tenemos en cuenta. Saldar las deudas del pasado es más importante de lo que nos imaginamos, de una forma o de otra, debemos empezar a prepararnos para lo peor.

No son tiempos fáciles, lo vemos con unos días en los que vivimos especialmente pendientes de unos sucesos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. De una manera o de otra, tocará estar más pensando en uno mismo que en los demás. El karma nos ayuda a desarrollar una serie de detalles que son los que nos acompañarán en estas jornadas. Nos guste o no, habrá llegado el momento de hacer caso a un horóscopo que puede servir como alerta o señal que debemos atender estos días que vivimos.

Aries, puedes seguir apostando por ti

Tú eres el signo ganador con este karma que tienes acumulado, por lo que realmente lo que tienes por delante es una situación que puede acabar siendo lo que esperas. Ten fe y estarás llegando por fin al merecido premio.

Tauro vas a tener lo que te mereces

Cuando haces las cosas mal, lo que llega a tu vida puede acabar siendo lo merecido. Por mucho que quieras que el tiempo no te dé lo esperado, no te desesperes, estás recibiendo lo que has cosechado.

Géminis estarás viendo llegar un cambio

Ante las circunstancias que has empezado a visualizar te enfrentas a un importante cambio. En cierta manera lo que está por llegar es algo que podría afectarte de lleno y eso quiere decir que estarás listo para avanzar.

Cáncer eres alguien que sabe lo que llega

La intuición que has tenido en tu poder ha empezado a plasmarse de una manera sorprendente que quizás hasta ahora no habías imaginado. Son tiempos de cambios para los que hay que poner un poco de tu parte.

Leo haz caso de la energía que tienes en tu poder

Por mucho que el karma actúe eres uno de los signos más poderosos que existen, por lo que, no tardarás en dar un poco más de tu parte. Puedes intentar frenar a la energía del universo, pero es imposible recibir de tu parte algo distinto.

Virgo empieza a gestionar el karma

Esta semana la empezarás recibiendo una serie de malas noticias que pueden ser claves y que quizás hasta ahora puedes ver llegar sin condiciones. Todo lo bueno acaba haciendo saltar por los aires tus expectativas.

Libra sabes que puedes seguir ganando la partida

El tiempo parece que te dará una novedad importante que puede ser la que te permita dar un paso más en ese camino al que deseas llegar sin condiciones. Todo acabará siendo como debe ser.

Escorpio sucumbirás ante el karma positivo

Hoy puedes recibir más de una buena noticia. Es solo cuestión de ser consciente de lo que pasa a tu alrededor. Te darás cuenta de que todo acaba teniendo un antes y un después que debes considerar.

Sagitario empieza a preocuparte

Si has hecho mal en el pasado, empieza a preocuparte, porque lo que tienes realmente ante ti es un importante cambio de rumbo. Las cosas acabarán siendo como imaginas en tus mejores sueños y eso es algo que te apasionará saber.

Capricornio eres alguien que conoce el karma bien

Sabes que te está persiguiendo desde hace tiempo y realmente conocerás perfectamente la manera como poder afianzar determinados retos. Puedes ganar la partida al tiempo si realmente te lo propones.

Acuario estarás viendo llegar un importante cambio de ciclo

Este karma que te acompaña puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Por lo que conocerás perfectamente la manera en la que puedes componer una melodía ganadora, puedes y debes ganar esta semana tiempo.

Piscis reconocerás que hay tiempo para saldar el karma

Para poder saldar el karma deberás dedicarle el tiempo necesario. Podrás volver sobre tus pasos y recibir una serie de novedades importantes que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante.

Puedes escuchar con atención algunos conceptos que son claros, pero en esencia, deberás luchar tú mismo contra un karma que no sabemos lo importante que es, hasta que nos damos cuenta de lo que está por llegar. Son momentos de tranquilidad en los que analizar acciones pasadas, para planificar el futuro. Aprovecha esta bonanza de los astros para crear tu propio destino, saldando cuentas.