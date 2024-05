Horóscopo hoy 16 de mayo: Estos signos del zodiaco serán traicionados hoy jueves

Será mejor que nos preparemos para un jueves 16 de mayo muy movido, algunos signos del zodiaco recibirán una puñalada en la espalda sin esperarlo, este horóscopo nos dice cuáles serán traicionados. Ha llegado el momento de empezar a cuidarnos y especialmente de comenzar a vivir un cambio de ciclo que puede ser determinante.

Los astros nos indican qué camino toma y cuál acabará siendo más o menos popular. Si estás empezando una relación o vas en vías de tener algo más con alguien, mucho cuidado, se avecinan grandes traiciones.

Aries tu espalda corre peligro

Eso de tener mejores amigos puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en tu vida. Te lanzarás a por un cambio que quizás te haga perder de vista, algo que llevas mucho tiempo esperando. Es cuestión de ponerte manos a la obra con ese algo que quizás debes poner en práctica antes de que sea demasiado tarde para ti, tus amigos no son para siempre.

Tauro te has asegurado la vida

Aprovecharse de los demás o de las circunstancias puede acabar siendo algo que finalmente acabará dando sus resultados. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ti y eso significa que el altruismo brillará por su ausencia. Cuidado con ser demasiado egoísta, puedes acabar siendo traicionado sin que nada o nadie pueda hacer algo para evitarlo.

Géminis asume el cambio

Las personas cambian y en especial aquellas que acabarán en tu camino por un motivo y otro, algo puede salir mal si no cuidas los pasos que vas a dar a partir de ahora. Nunca te fíes de una persona que realmente te ha demostrado que es más cambiante de lo que parecerá una señal para actuar. Si ves que no puedes hacer nada más que esperar el final, haz algo.

Cáncer supones demasiado

Para ti, todas las personas son buenas, desde las más conocidas, hasta las menos. La realidad es que todo ser humano está expuesto a una serie de elementos que de no conseguir dar el paso que necesitamos podríamos estar ante un cambio de variable. Es importante estar preparado para afrontar determinados aspectos que quizás nunca hubieras imaginado.

Leo estarás pendiente de los demás

Te han hecho demasiado daño y eso se nota, puede parecer que el tiempo juega siempre en tu contra, pero la realidad es que hay aspectos de tus amistades que no están claros. Toca ver qué puedes hacer para que no te vuelvan a traicionar. Estar pendientes de todos puede acabar siendo una medida de presión que quizás te beneficie más de la cuenta,

Virgo no desesperes

No pasas por tu mejor momento, a los problemas familiares se le pueden sumar una serie de elementos personales que pueden agravar tu situación emocional. Es hora de coger el toro por los cuernos y no dejarse llevar por la desesperación. Habrá llegado el momento de empezar a hacer realidad una serie de compromisos que son importantísimos para ti.

Libra te comprometes contigo mismo

Uno de los elementos que hará realidad una serie de alegrías vinculadas a las relaciones a al amor es ese nivel de compromiso que estás dispuesto a asumir, no olvides que puedes conseguir más de lo que tienes de esa persona. La manera de hacerlo es abriendo la puerta a un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después.

Escorpio permite ver la cara a tus enemigos

Siempre vas de cara Escorpio y eso quiere decir que estás preparado para afrontar algunos cambios que son decisivos y que quizás no tenías en mente. Es hora de establecer unas pautas, de que mires cara a cara a las personas, no permitas que te traicionen dándote la espalda, realmente no merece la pena que eso pase, por activa o por pasiva ve a por ello.

Sagitario te seducirán los traidores

Te gusta que te hagan daño, o al menos es eso lo que parece cuando escuchas esos cantos de sirena que te siguen. Es mejor que empieces a coordinar mejor unos cambios que pueden acabar siendo una realidad. Todo encaja y lo hace de tal manera que puede acabar siendo una pequeña parte de algo mucho mejor. El sufrimiento no puede beneficiarte.

Capricornio, tú eres el traidor

Por mucho que quieras alejarte de este tipo de personas, quizás acabes formando parte de una de ellas. Es el momento de establecer un pequeño cambio, de intentar dar un giro a tu forma, de ver el mundo. No eres realmente el malo, pero todo el mundo piensa que así es cómo vives. Intenta modificar algunos hábitos, realmente lo necesitas hacer de esta manera.

Acuario eres el detector de problemas

Cuando hay algunos traidores cerca, eres el primero en detectarnos y por ello, eres capaz de hacer cualquier cosa para poder conseguir aquello que te propones. Esa bondad que llevas dentro es un auténtico repelente de esas personas que están a tu alrededor, eso sí, toca hacer algo más para alejar de una vez por todas aquello que te está afectando.

Piscis asume las consecuencias de tus actos

Querer quedar bien con todos, no es algo que puedes hacer y que suponga un motivo de alegría, hay veces que debes estar preparado para dar un giro radical viendo un poco más allá. No te alíes con el mal, pero tampoco te centres en estar con los malos, realmente hay personas a tu alrededor que pueden acabar siendo las que no merecen tu atención.

Las espaldas bien cubiertas y antes que nada, pregunta el signo del zodiaco de las personas que te rodean, quizás te den alguna pista de lo que te espera, antes de que suceda.