Rosa Parks: biografía, legado e impacto en la historia

Rosa Parks es un símbolo universal de la lucha contra la discriminación y el racismo. Mediante un sencillo acto desencadenó una serie de eventos que transformarían radicalmente a la sociedad norteamericana.

Rosa Parks era una costurera afroamericana de 42 años. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery (Alabama), ella cambió el curso de la historia estadounidense, cuando se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús segregado.

Los autobuses de Montgomery estaban estrictamente segregados. Las primeras filas eran para blancos, las traseras para afroamericanos. Había una sección central “mixta” donde los negros podían sentarse hasta que un blanco lo requiriera.

Parks estaba cansada después de una larga jornada laboral y ocupaba un asiento “mixto”. El conductor le ordenó ceder su lugar y ella se negó; “No”, fue su única respuesta.

Rosa Louise McCauley Parks nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, en una familia de agricultores. Su abuela, especialmente, le inculcó un profundo sentido de dignidad y justicia. “Nunca aceptes tratos injustos”, le decía.

Estudió en la Montgomery Industrial School for Girls. Allí aprendió costura, pero también sobre derechos civiles y justicia social. Se casó con Raymond Parks, quien la animó a completar sus estudios secundarios y a involucrarse en el activismo.

Algunas frases famosas de Rosa Parks son las siguientes:

“La gente siempre dice que no cedí mi asiento porque estaba cansada, pero eso no es cierto. No estaba cansada físicamente, o no más cansada de lo que solía estar al final de un día de trabajo. Estaba cansada, sí, pero cansada de ceder”.