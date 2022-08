Los reyes franceses y el tenis

La revolución francesa marcó un antes y un después ya no solo en Francia, sino que también en el resto del mundo. Luis XVI fue el conocido rey francés que murió ejecutado por su propio pueblo en la guillotina, por lo que podemos decir que la familia real francesa no se llevaba muy bien con las guillotinas. Pero esta no es ni de lejos la causa de más muertes dentro de esta familia, ese puesto lo ocupa el tenis.

El tenis y los reyes franceses no son buena mezcla

Por muy absurdo que parezca esto es real, han muerto más reyes franceses por jugar al tenis que por la propia guillotina, en total 3 a 1.

Luis X

El primer rey francés en sufrir este trágico destino fue Luis X de Francia, el cual murió en el 1316, por lo que su causa de muerte no fue exactamente el tenis, sino un deporte predecesor del mismo llamado “juego de palma”. Luis X era un gran aficionado a este juego y lo patrocinó por todo el país inaugurando múltiples pistas para poder practicarlo, pero este deporte no le tenía el mismo aprecio a él. Una tarde de junio, Luis estaba jugando a este “tenis antiguo” y cuando ya estando muy cansado decidió tomar un poco de vino muy frío. Esto fue lo último que el ex monarca hizo, ya que acto seguido cayó rendido al suelo, muerto.

Carlos VIII

Casi dos siglos después de esta curiosa muerte, en abril del 1498, el monarca Carlos VIII de Francia se dirigía a ver un partido de tenis junto con la reina, pero nunca volvería de ese partido ya que en mitad del camino se cuenta que se golpeó la cabeza contra un dintel de piedra al pasar por una puerta y en mitad del partido se desplomó. Su calvario duró varias horas en la que unos cuantos médicos hicieron todo lo posible por reanimarle, pero entre que estaban en una grada sin el material necesario y los nervios del momento, al final Carlos VIII no lo superó y murió en aquella pista de tenis a la temprana edad de 27 años.

Francisco de Valois

La última víctima francesa que sufrió una muerte relacionada al tenis es bastante curiosa ya que le pasó exactamente lo mismo que a Luis X. Estamos hablando del delfín Francisco de Valois, el hijo de Francisco I al cual se le llama “delfín” porque nunca llegó a ser rey. Se conoce que una tarde del año 1536 el delfín se encontraba jugando al tenis cuando se paró a beber un poco de agua fría, ¿notas el parecido? Acto seguido de beber el refrigerio cayó desplomado y los intentos de salvarlo fueron inútiles.

Se cree que tanto él como Luis X fueron envenenados por enemigos de la corona francesa.

¿Habías oído hablar alguna vez acerca de las curiosas muertes de estos personajes de la realeza francesa?