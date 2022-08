¿Quién fue el último emperador del Imperio romano?

Todo el mundo conoce acerca de la importancia de Roma en la historia de la humanidad. Lo que empezó como una ciudad formada por dos hermanos acabó convirtiéndose en una de las mayores civilizaciones que han existido. Pero todo lo que tiene un inicio también tiene un final, y también el Imperio romano llegó a su conclusión.

El último emperador

El mito del origen de Roma cuenta que existieron dos semidioses que eran hermanos, Rómulo y Remo, los cuales fundaron la ciudad de Roma, pero Rómulo mató a Remo para poder gobernar sobre la ciudad a su antojo sin depender de su hermano. Lo curioso es que él fue el primer gobernante de Roma y durante toda la historia de su civilización no hubo ningún otro gobernante que se llamase Rómulo hasta llegar al último de ellos.

Flavio Rómulo Augusto es conocido por ser el último emperador del Imperio Romano. Nació entre el 461 y el 463 d. C. y llegó al poder a los 15 años en el año 475.

Aunque fuese el que tenía el título de emperador, fue su padre Flavio Orestes el que gobernaba detrás de su hijo. El título de emperador no le duró ni un año, ya que al onceavo mes de poseer su cargo abdicó debido al general bárbaro Odoacro, el cual había tomado la ciudad de Roma y con ella al joven emperador, al cual le obligo a abdicar.

El momento final en concreto

Este momento se considera como el fin del imperio romano y el inicio de la edad media, con la autoproclamación de Odoacro como rey de Roma.

Se cree que, aunque ya no poseyese el título de emperador, Rómulo siguió viviendo hasta el siglo VI, aproximadamente hasta el año 520.

La razón por la que Odoacro no ejecutó a Rómulo a diferencia de otros altos rangos romanos que no tuvieron la misma suerte, fue por su corta edad. Se dice que Odoacro le concedió una pensión anual de unos seis mil sólidos bizantinos y lo dejó libre para que fuese a vivir con unos parientes que Rómulo tenía en Campania. Hay otros textos de la época que confirman que sí que lo dejó en libertad, pero no mencionan nada acerca del dinero, eso sigue siendo un misterio.

Durante toda su vida, Rómulo nunca fue tomado en serio, un ejemplo de eso era el despectivo apodo que tenía “Augústulo” traducido del latín como pequeño augusto, a modo de burla por su corta edad y su poca importancia en lo que quedaba del imperio.

