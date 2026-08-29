Hito arqueológico en Gerona: encuentran intacta una vasija romana de cerámica para guardar vino que llevaba 2.000 años enterrada bajo tierra

Una excavación arqueológica en Blanes, en la provincia de Gerona, ha permitido sacar a la luz una vasija romana de cerámica completamente intacta que llevaba más de 2.000 años enterrada. El recipiente ha aparecido en uno de los rincones de una habitación de una antigua edificación y, según los primeros indicios, habría sido utilizado para almacenar vino.

El hallazgo se ha producido durante la cuarta campaña de excavaciones del yacimiento romano de Els Padrets, un asentamiento que estuvo ocupado entre el siglo I a. C. y el siglo I d. C.

Los trabajos no solo han permitido recuperar esta pieza excepcionalmente conservada, sino también avanzar en el conocimiento de una zona de la antigua ciudad que concentraba espacios destinados al comercio, el almacenamiento y distintas actividades artesanales.

¿Qué han encontrado los arqueólogos en Blanes?

Los arqueólogos de la empresa Atri han encontrado un ánfora romana entera en el interior del edificio D, situado en el tramo central del cardo, la calle que atravesaba las ciudades romanas de norte a sur.

La pieza se encontraba apoyada en un rincón de una de las habitaciones y ha permanecido allí durante más de dos milenios sin romperse. El director de la excavación, Joan Llinàs, ha explicado que probablemente se utilizaba para guardar vino, aunque será necesario analizarla con mayor profundidad antes de confirmar todos los detalles.

El hallazgo destaca especialmente por su estado de conservación y se suma a otros materiales que están permitiendo reconstruir la actividad que se desarrollaba en esta parte del asentamiento.

Una zona dedicada al comercio y la artesanía

La excavación del edificio D ha permitido identificar un gran espacio dividido en diferentes compartimentos. La construcción contaba con una planta baja y un primer piso, y en su interior se han localizado cuatro salas relacionadas con diferentes actividades.

Los espacios tenían usos comerciales y de almacenamiento, además de albergar una zona dedicada al trabajo del hierro. Los investigadores han encontrado materiales de desecho procedentes de esta actividad artesanal.

En una de las salas también se ha localizado un silo de unos dos metros de profundidad. En un primer momento, esta estructura se utilizaba para almacenar grano, pero posteriormente cambió de función cuando la ciudad fue abandonada.

Los antiguos habitantes aprovecharon entonces el silo como vertedero. En su interior han aparecido restos de hierro, fragmentos de cerámica y huesos, materiales que pueden aportar información sobre la vida cotidiana y las actividades que se desarrollaban en la ciudad.

¿Qué revela el diseño de la ciudad romana?

Los trabajos realizados en esta cuarta campaña también han permitido conocer mejor la organización de Els Padrets. Además del edificio D, los arqueólogos han trabajado en el edificio E, situado en la zona sur de la antigua trama urbana.

Su presencia demuestra que la ciudad continuaba hacia este sector antes de ser abandonada. Los investigadores también han comparado las plantas de las distintas construcciones y han comprobado que presentan unas dimensiones similares.

Esta característica apunta a que el asentamiento fue planificado antes de comenzar su construcción. Según Joan Llinàs, la antigua ciudad romana estaba «perfectamente diseñada», lo que permite conocer mejor cómo se organizó este espacio urbano.