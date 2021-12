Zzoilo ya tiene preparado su nuevo single. El artífice de ‘Mon Amour’, la canción convertida en un hit a nivel mundial tras su remix junto a Aitana, pretende repetir la formula del éxito con su nueva canción, ‘Starsky & Hutch’.

Una canción para la que ya hay fecha de lanzamiento. Tal y como ha comunicado el propio artista a través de sus redes sociales, ‘Starsky & Hutch’ verá la luz este viernes 10 de diciembre, poniendo así el broche de oro a un año inmejorable para el artista a nivel profesional.

En tan solo unos meses, Zzoilo ha pasado del anonimato al éxito más absoluto. Un éxito que quiere aprovechar, pues ‘Mon Amour’ le ha dado la visibilidad necesaria para comenzar a labrarse una carrera en el mundo de la música. Una carrera que apunta a que cosechará muchos éxitos más.

‘Starsky & Hutch’ es el nuevo paso en la carrera del artista. Una canción en la que ya de primeras, Zzoilo ha hecho un homenaje a a popular serie norteamericana de televisión policiaca de los años 70 a través del título de la misma.

Por lo pronto, ya se conoce la portada de este nuevo single del artista, y a falta de más datos, todo apunta a que Zzoilo volverá a sorprender a sus fans una vez más, tras haberse convertido en el artista español revelación del año de este 2021.

Ya lo dijo recientemente en una entrevista con ‘El Mundo’: «Si ya he hecho una vez Mon Amour, lo puedo volver a hacer. La cosa es no meterme presión. Tengo que ir lo más relajado posible, como si estuviese en casa». Paso a paso, no cabe duda de que llegará muy lejos en la industria de la música.