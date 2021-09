En cuestión de semanas, la vida de Zzoilo ha pegado un cambio radical. A sus 20 años, ha pasado de vivir en el anonimato, a ser uno de los artistas españoles del momento, creador de la canción más escuchada de este verano ‘Mon Amour’.

Desde su lanzamiento, ‘Mon Amour’ caló fuerte entre las listas de las canciones más virales de nuestro país, pero la participación de Aitana llevó esta canción a otro nivel. De esta forma, se convirtió en un hit que ha llegado hasta los primeros puestos de las 50 canciones más escuchadas de una gran cantidad de países de Latinoamérica.

La partición de Aitana en el remix, dio el empujón a Zzoilo que necesitaba para comenzar una carrera en la música, que aunque va muy deprisa, el artista está disfrutando el momento al máximo.

Hace unas semanas se subió por primera vez a un escenario para interpretar el remix de ‘Mon Amour’ junto a la catalana en uno de los conciertos de su gira ’11 razones tour’. Y el pasado sábado se subió en solitario, realizando un concierto que se ha convertido en un sueño cumplido.

Tras el concierto, el artista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, con el que agradecía a sus seguidores todo el apoyo y el cariño recibido durante este tiempo, así como también el hecho de haber llevado su canción a lo más alto.

“Sin palabras… todo lo que escriba en este post se va a quedar pequeño si lo comparamos con la inmensa cantidad de sensaciones que me hacéis vivir… me hacéis muy feliz. Hay un momento muy bonito cada vez que estoy cantando delante de vosotros y es justo cuando me quito los in-ears y puedo escucharos, y cantáis y estáis felices, entonces sonrío, canto y estoy feliz. GRACIAS”, escribe el artista.

En el post de Instagram, Zzoilo también escribe a Víctor Galindo, su productor y mano derecha: “Y a ti Víctor que decirte, te quiero y te debo la vida, por seguir creando, creyendo y disfrutando mucho tiempo. GRACIAS”

Así como también a todo el equipo que hace posible que se pueda subir a un escenario “A toda la gente que trabaja durísimo para que cuando me suba al escenario esté lo mas cómodo posible sin vosotros nada de esto sería posible. Gracias @pcasash y @puchitogram por confiar y apostar en mi”.

Y por último pero no por ello menos importante, el artista agradece en especial a su familia que siempre estén a su lado: “Y gracias a mis padres por darme la vida y dejarme volar siempre. Te quiero mamá, te quiero papá. Y mi hermanita que siempre que la veo entre el público me hace sentir como en casa y consigue que mis pulsaciones bajen y mi felicidad aumente”.