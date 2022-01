A pesar de todos los intentos, la artista francesa Zaz ha comunicado a través de sus redes sociales que los conciertos que estaban programados para el próximo mes de febrero han sido cancelados hasta nuevo aviso. Y es que, aunque miles de fans ansían poder ver a la intérprete nuevamente sobre el escenario, parece que tendrán que esperar un poco más.

El motivo que ha obligado a Zaz y a su equipo a tomar esta dura decisión se debe, como no podía ser de otra forma en los tiempos que corren, por los aumentos de casos con Covid-19. El coronavirus no da tregua, por ello la francesa ha querido disculparse con sus seguidores a través de sus redes sociales comunicándoles que no es un adiós, sino un hasta pronto.

«Perdón por mi silencio de las últimas semanas, pero debido al Covid no hemos podido trabajar en el show como estaba programado. Todo esto es un infierno…», comenzaba escribiendo la artista en forma de carta en su publicación. «Estamos intentando lo mejor que podemos y quería volver a vosotros con respuestas claras, pero no es simple porque todo se mueve todo el tiempo», añade.

«Quería deciros que estoy muy triste por no haber podido encontrarnos de nuevo para las fechas pospuestas en Bélgica y Alemania, Pleyel y Longjumeau. Y ahora también tengo que anunciar con un gran dolor en el corazón, que la gira de febrero también puede ser pospuesta. Pero no estemos tristes, es solo un remake y nos juntaremos muy pronto para vibrar juntos!!», continúa la cantante.

«Tengo tantas ganas de tocar, cantar para vosotros, veros, sentiros, compartir nuestras emociones!!!! Los extraño chicos. Estamos haciendo todo lo posible para reorganizar todo esto», agrega. Eso sí, para no hacer tan triste la noticia, Zaz ha querido compartir su última obra artística.

«PD: Mientras tanto, estoy súper emocionada de presentaros el maravilloso clip de «All Up» que hice en Varsovia el mes pasado muy pronto»», finaliza la joven. Sin lugar a duda, una noticia que ha entristecido por completo a sus fans.