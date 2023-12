Zayn Malik desvela los problemas que tiene en los aeropuertos por ser musulmán

Zayn Malik comenzó su carrera como miembro de One Direction, una de las boybands más grandes de la historia de la música. Años más tarde del inicio del grupo, decidió separarse de sus compañeros y comenzar su carrera musical. A pesar de ser una estrella musical en toda regla, el británico ha denunciado el trato que le dan los aeropuertos por ser musulmán.

Lo ha hecho en una entrevista para Evening Standard, un periódico de Londres, donde ha confesado que su fama no le ahorra la islamofobia de los aeropuertos. Contó que su primera experiencia volando a Estados Unidos fue una pesadilla por los controles extra que le obligaron a pasar simplemente por ser musulmán.

«La primera vez que fui a Estados Unidos pasé tres controles de seguridad antes de subirme al avión. Primero dijeron que me habían seleccionado de forma aleatoria, luego que pasaba algo con mi nombre, que hacía aparecer algo raro en el sistema… Cuando aterricé, fue como una película. Me retuvieron durante tres horas, preguntándome cosas muy raras. Tenía 17 años, era mi primera vez en Estados Unidos, tenía jet lag y estaba muy confundido. Me pasó lo mismo la siguiente vez que viajé allí», aseguró.

El británico evita a toda costa hablar sobre política y de la islamofobia que hay en su país, que ha ido en aumento tras los atentados en ciudades como Londres y Manchester, aunque ha querido hacer un pequeño comentario: «No sé cómo analizar la psicología que lleva a alguien a hacer algo así. Me gustaría que el mundo sintiera más amor y que se preocupara más por los demás».

Zayn Malik llevaba varios años sin hablar con los medios de comunicación, pero ha sido este verano cuando ha vuelto a retomar las entrevistas.